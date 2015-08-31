中国重型机械行业深陷产能过剩 “一带一路”不是复苏“速效药”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月28日 - 中国承诺出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”项目建设提供支持，但步履维艰、因过往投资深陷产能过剩的中国重型机械行业可能并不能因此走出困境。

业内公司和分析师称，尽管长期来看“一带一路”项目将带来好处，但却不是解决重型机械行业问题的速效药。

“市场的存量太大了，”中联重科 董事长詹纯新向路透表示。

“以前上一个大项目大家多少都会拿到订单，现在好几个项目一块上，来公司询问的人都没有。”

2008年中国政府推出四万亿刺激计划，三一重工 、中联重科和其他企业受到鼓舞进行扩张，但如今却面对着大量的未售出设备、用不着的工厂和暴跌的盈利。

“中国工程机械企业面临前所未有的挑战，用‘灾难性长周期衰弱’来形容也不为过，”广西柳工机械 董事长曾光安在最近一次行业论坛上表示。

中联重科周日发布中报，公司今年上半年亏损3.1亿元，而一年前净利润为9亿元。

山推股份 预期将从一年前盈利5,900万元变成最多亏损3.1亿元。徐工机械 盈利或减少多达99%。

去年中国装载机的总产能为42万台，几乎是当年全球销量的2.6倍。据行业咨询公司Off-Highway Research，（中国）挖掘机产能高达53.8万台，远超全球41.85万台的销量。

但中国去年的建筑机械销售额仅170亿美元，不到2011年的一半。Off-Highway Research称，预计今年将进一步下滑至130亿美元，然后在未来两年内回归温和增长。

“随着该行业进行整合，我们预期未来几年将会出现更多并购案以及多元化拓展，”里昂证券中国机械研究负责人Alexious Lee说道。（完）