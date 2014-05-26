中国建筑拟发优先股募资不超300亿

路透上海5月26日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称，拟申请发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过人民币300亿元，将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

公告显示，本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经中国证监会核准后按照相关程序分期发行；自证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。

本次非公开发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购。

本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。 第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定并保持不变。

自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。

中国建筑周一平盘收报于2.99元，过去一个月上涨2.40%。(完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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