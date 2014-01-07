一男子被控涉嫌对中国驻旧金山总领馆纵火

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月6日 - 美国检方周一指控一名39岁的男子涉嫌对中国驻旧金山总领馆纵火，但认为这起事件并非恐怖活动。

美国联邦调查局（FBI）探员约翰逊（David Johnson）周一在新闻发布会上称，嫌犯冯岩（音，Yan Feng）在纵火案发生两天后于上周五向当地警察局自首。冯岩目前面临纵火等两项刑事指控。

“我们仅将此视为刑事案件，”约翰逊在新闻发布会上说。

冯岩的律师Steven Kalar拒绝对此案置评。美国司法部发言人称，冯岩周一出庭受审但未认罪，目前仍被拘押。

FBI发言人称，冯岩是美国永久居民，但没有披露冯岩的出生地。

中国驻旧金山总领馆周一发表声明称：“中方将继续密切关注案件审理后续进展，并要求美方认真吸取教训，切实采取有效措施维护中国外交、领事人员和机构的安全和尊严，确保类似事件不再发生。”(完)