一男子被控涉嫌对中国驻旧金山总领馆纵火

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山1月6日 - 美国检方周一指控一名39岁的男子涉嫌对中国驻旧金山总领馆纵火，但认为这起事件并非恐怖活动。
美国联邦调查局（FBI）探员约翰逊（David Johnson）周一在新闻发布会上称，嫌犯冯岩（音，Yan Feng）在纵火案发生两天后于上周五向当地警察局自首。冯岩目前面临纵火等两项刑事指控。
“我们仅将此视为刑事案件，”约翰逊在新闻发布会上说。
冯岩的律师Steven Kalar拒绝对此案置评。美国司法部发言人称，冯岩周一出庭受审但未认罪，目前仍被拘押。
FBI发言人称，冯岩是美国永久居民，但没有披露冯岩的出生地。
中国驻旧金山总领馆周一发表声明称：“中方将继续密切关注案件审理后续进展，并要求美方认真吸取教训，切实采取有效措施维护中国外交、领事人员和机构的安全和尊严，确保类似事件不再发生。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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