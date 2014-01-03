中国驻旧金山总领馆遭纵火

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透旧金山/北京1月2日（记者 Sarah McBride/Adam Rose） -中国驻旧金山总领馆周四称，该领馆遭纵火，正门严重损毁，但没有人员受伤，领馆在经历破坏事件后恢复正常工作。
该领馆称，监控录像显示，当地时间周三晚间，一个从停放在中国驻旧金山总领馆门前面包车内下来的人，拎着两桶汽油泼向总领馆正门并点火焚烧。
旧金山消防局称，接到火警报案后两分钟即迅速反应，很快扑灭火势。美国联邦调查局（FBI）正调查此案，称尚无嫌疑人被捕。
中国驻旧金山总领馆发言人王川在简布会上称：“我们对此表示强烈谴责。我们已向美方提出交涉，敦促美方切实履行职责，保护中方馆舍和人员安全，并迅速破案，将凶犯绳之以法。”
总领馆称正在与旧金山警察局、消防局及美国国务院外交安全局等部门配合，敦促美方迅速破案。
美国国务院发言人哈夫（MarieHarf）称，美国对中国驻旧金山总领馆遭纵火事件表示“严重关切”，并称“我们非常严肃地对待此事”。
哈夫没有谈到是否在该领馆以及中国驻华盛顿使馆加强安保，并称她未获悉有任何针对该领馆的具体威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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