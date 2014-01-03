中国驻旧金山总领馆遭纵火

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/北京1月2日（记者 Sarah McBride/Adam Rose） - 中国驻旧金山总领馆周四称，该领馆遭纵火，正门严重损毁，但没有人员受伤，领馆在经历破坏事件后恢复正常工作。

该领馆称，监控录像显示，当地时间周三晚间，一个从停放在中国驻旧金山总领馆门前面包车内下来的人，拎着两桶汽油泼向总领馆正门并点火焚烧。

旧金山消防局称，接到火警报案后两分钟即迅速反应，很快扑灭火势。美国联邦调查局（FBI）正调查此案，称尚无嫌疑人被捕。

中国驻旧金山总领馆发言人王川在简布会上称：“我们对此表示强烈谴责。我们已向美方提出交涉，敦促美方切实履行职责，保护中方馆舍和人员安全，并迅速破案，将凶犯绳之以法。”

总领馆称正在与旧金山警察局、消防局及美国国务院外交安全局等部门配合，敦促美方迅速破案。

美国国务院发言人哈夫（Marie Harf）称，美国对中国驻旧金山总领馆遭纵火事件表示“严重关切”，并称“我们非常严肃地对待此事”。

哈夫没有谈到是否在该领馆以及中国驻华盛顿使馆加强安保，并称她未获悉有任何针对该领馆的具体威胁。（完）