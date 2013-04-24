年轻消费者是中国经济转型关键

路透郑州/重庆4月19日(记者 Melanie Lee) - 身穿一件花色开襟羊毛衫，手拿一部华为智能手机，22岁的郭倩(音)正滔滔不绝地谈论她刚刚在淘宝网上购得的新物件。作为一名行政工作人员，郭倩的月收入只有3,000元，基本是“月光族”。

她不光是“月光”，而且他父亲每月1,000元的退休金也未能幸免，她把其中的多数都用来在淘宝买小饰品和衣服。“有时候，我对花我爸的钱也感到很内疚，所以我会给他买些衣服。”

郭倩是郑州本地人，去年在父母的资助下已经买了一套房，她正处于向中国中产阶级迈进的过程中。

在中国政府努力进行一场关键的宏观经济转型，即促消费减投资之时，像郭倩这样的年轻消费者或许是这场转型的关键。中国的这场经济转型不仅是新领导层所致力于的，也是全世界所期待的。

当涉及一个关键的经济问题：她是该花钱还是攒钱时，作为在空前繁荣时代中长大的一代，像郭倩这样的很多中国“80后”给出的答案与他们的父辈不同。

她在接受路透采访时表示：“我完全不会攒钱，为什么要攒？”

一些经济学家认为，郭倩这种“有钱就要花”的态度，可能有助于中国消费需求的释放。而在未来十年，消费需求是中国经济再平衡、结束投资驱动型增长模式所亟需的。

中国市场研究集团(China Market Research)分析师凯文德(Benjamin Cavender)表示：“出于很多原因，18-35岁这个年龄段的群体更积极乐观，对承担风险也更为开放，因为他们完全没有经历过艰难的时代。相对于他们的赚钱能力，他们用于自由支配的收入往往较高，通常也不会狠命攒钱。”

这种思想观念上的代际转变，正重塑中国的经济图景：中国的经济增长因素以及增长的地理形态即将发生重大改变。

现如今，中国东部沿海城市约占中国一年18万亿元零售支出的约35%。这也反映出上海、广州等城市相比中国其他城市的富裕程度。

越来越多的企业为寻求更为廉价的劳动力和新市场，将工厂从东部沿海搬到内陆，内陆城市收入水平的大幅增长正改变中国的经济力量平衡。

波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)执行董事沃尔特斯（Jeff Walters）表示：“东部沿海依然会有增长。但在江西、河南、安徽等内陆省份，你会看到消费阶层有更为显着的增长。”

“再过几年，你会看到很多更年轻的消费者，他们的收入在不断增加，他们即将跨入可以让家庭愿意消费更多的收入水平行列。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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