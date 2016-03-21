中国消费者对未来收入预期依然乐观 增加体验消费开支--麦肯锡

路透上海3月21日 - 国际知名咨询公司麦肯锡发布最新报告称，虽然中国经济增速放缓，但在居民收入稳定增加、失业率稳定在较低水平的支撑下，国内消费者对未来五年的收入增长预期依然大多持乐观态度。

报告还指出，中国消费者对于把钱花在何处更为挑剔，他们开始增加提升生活品质及体验的开支，例如旅游和休闲娱乐等。超过四分之一的消费者愿意在休闲娱乐上花更多钱，2015年国内电影票房收入增加五成足以说明这一趋势，同时，居家食品和饮料的消费则停滞不前。

麦肯锡去年底访谈了中国44座城市的1万名消费者，涵盖了一线至四线城市，而这些城市占到中国总人口的一半及国内生产总值的75%。

在被问及未来收入预期时，有55%的受访者相信未来五年中自己的收入将明显增长，该比例仅比2012年调查时下降2个百分点。当然消费者并非对经济环境毫不担忧，相对上次调查，选择储蓄和投资的人越来越多。

另外，不同地区之间的消费者信心差异有所扩大。长春-哈尔滨城市群、辽中南城市群、中原城市群和山东半岛城市群的消费者，对未来五年家庭收入预期将明显提高的占比低于总体平均水平，而南京、合肥、厦门-福州、重庆等二线城市群的占比高于平均水平，京沪广深及杭州等地的占比接近平均水平。

例如在辽中南城市群，消费者信心已降至35%，而南京城市群则升至62%，显示当地经济成长形势已明显影响到当地居民的收入预期。而一线城市因当地居民收入基数较高，且当地经济亦在轻微减速，因此居民对收入增长预期处于中游水平。

在对消费习惯和消费渠道等细节调查后，报告发现，中国消费者正在从大众产品向高端产品升级，50%消费者声称自己追求优质且昂贵的产品，这较上次调查有了明显提高。消费升级主要体现为四大趋势，即品牌忠诚度提高、追求健康生活、更加重视家庭、青睐体验及出境旅游。

报告称，去年中国出境旅游人数超过7,000万人，购物是中国消费者境外游的“保留节目”，八成消费者在海外购物。海外旅游占到这些出境游的中国人个人年度开支的四分之一。从境外消费构成来看，旅行相关开支和购物各占一斗，服装和化妆品是最热门的购物品类。（完）