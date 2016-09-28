中国消费者信心创三个月新高 受个人经济状况预期转好支持--调查

路透香港9月28日 - 澳洲西太平洋银行（Westpac）周三发布调查称，中国9月消费者信心达到三个月新高，受到对未来个人经济状况预期好转的支持。

最新发布的西太平洋银行-MNI中国消费者信心指数显示，9月的信心指数为115.2，较8月份111.5上升3.3%，并达到今年6月以来新高。构成该指数的所有分项指标都有所上升，而个人经济状况预期与未来一年商业状况预期分项指数上升最为显着。

消费者对就业市场前景的改观带动了家庭经济状况展望和经营状况预期的改善，就业状况预期指数在四个月内出现首次增长，9月份指数环比上升8%。

虽然政府为了遏制房地产市场过热的现象而出台了许多的政策，房价预期指数在本月仍出现上涨以及购房意愿指数升至接近均衡值100，这显示消费者对整体房市的态度进一步呈改善迹象。同时，表示将购房或首付支出作为储蓄的主要原因的受访者比重上升。

西太平洋银行高级经济学家Matthew Hassan表示，信心的回弹令人欣喜，尤其是经历过前几个月的大幅下挫之后。然而，尽管信心有所恢复，但其仍处于整体低位，尚未建立强劲复苏。

“围绕消费和储蓄行为的某些分项与细节仍预示消费增长短期内仍将不会有令人特别满意的表现。”他说。

MNI指数资深经济学家吴俊毅亦指出，调查显示信心表现出了充足的韧性，意味着消费并未如被担忧般疲软。不过由于只是一个月比较良好的表现，还是不会有过多的乐观解读。

调查显示，受访者认为国内楼市为储蓄最明智投向场所，不过持这个观点的受访者较7月减少，可能受国内一些主要城市面临房市过热的情况影响。此外，仍有近56%受访者认为银行存款是储蓄最明智投向场所的首要选项。

该指数的数据采集期为每月首10个工作日，样本为30个一线、二线和三线城市中年龄介乎18-64岁总共至少1,000个受访者。分项指数涵盖就业状况、房地产和股市、汽车、汽油价格及利率。（完）