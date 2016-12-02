焦点：中国消费金融市场已显“红海”迹象 风投资本精选投资标的

2013年5月12日，图为百元面值人民币纸币上的毛泽东头像。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 林琦

路透上海12月2日 - 中国的消费金融市场正变得越来越拥挤，除了传统的银行和小额贷款公司外，几大互联网巨头亦纷纷战略布局，相当多的P2P（网贷）平台更是将其视为业务转型方向。

相对海外成熟市场，中国消费金融市场仍有极大的发展空间，但是相当多从业者和资本的涌入，令其短期内显得有些过热。不少风投资本界人士纷纷表示，他们将谨慎挑选投资标的，风险控制能力将是重要的关注指标。

“消费金融领域可能会有些许过热的迹象，但总体上还是机遇和风险并存。”高榕资本创始合伙人张震指出。

他认为，随着电子商务与消费升级的创新和发展，中国在不断出现并兴起着新的消费场景、消费需求和消费模式；互联网、大数据等科技的进步也在大量丰富着金融授信的基础环境，这两点为消费金融行业带来了持续创新机会的驱动力。

涉足消费信贷十余年的信而富公司副总裁刘一民表示，不管是从人口基数上还是信用卡覆盖率上，长远来看国内消费信贷领域市场是非常大的一个市场。

据他介绍，中国仅有约3亿居民在央行征信机构有征信纪录，5亿左右居民没有信用卡或房贷、消费信贷等，金融机构对这类人群很难评定风险，因此他们较难获得传统金融机构的信贷服务。而这类人群正是互联网金融机构的目标客户，未来可供挖掘的潜力巨大。

中国目前的信用卡覆盖率只有16%，而美国信用卡覆盖率超过六成，国内类似大学生和蓝领工人等目前很难享受类似申办信用卡的传统消费金融服务。

去年起，各方都在大力布局互联网消费金融，例如阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)分别推出蚂蚁花呗和京东白条；拍拍贷、点融网、麦子金服等P2P（网贷平台）亦涉足或转型这个领域；还有类似分期乐、买单侠的针对特定市场的纯消费金融企业。

中国央行此前预计，未来中国消费金融整体规模将保持20%以上的年增速，预计到2019年将达41.1万亿元人民币，其中互联网金融是最具增长性的领域。艾瑞咨询最近报告则预计，2019年国内互联网消费金融交易规模将达3.4万亿元，是去年的28.7倍。

**垂直为王**

清科研究中心研究总监魏林扇表示，阿里巴巴、京东和腾讯(0700.HK)（BAT）三大巨头拥有资金优势、大数据获取与分析优势、全产业链布局优势以及最为关键的场景化消费金融产品研发与推广优势，因此，在互联网消费金融领域，尤其是电商生态消费信贷领域，BAT仍将占据较长时间的龙头地位。

不过他亦认为，在P2P信贷、网络分期以及其他互联网消费金融领域，BAT并未形成绝对强势地位，众多垂直领域蕴藏了大量创业机会，未来的消费金融“独角兽”（市值10亿美元以上的企业）或许由此诞生。

“显然，消费金融未来实现场景化是大势所趋。”长期关注消费金融的易联支付首席运营官（COO）嵇文俊指出。

他说，随着消费金融场景化创新的不断蔓延，未来的消费金融将从平台式大电商扩展到更多垂直细分领域；同时，这样的变化会使得中国的消费导向更加鲜明，消费冲动向消费行为转化将变得更容易。

曾成功投资陌陌(MOMO.O)的紫辉创投创始合伙人郑刚亦赞同垂直为王的观点。他表示，“如果没有垂直产业和领域，你的产品在哪，你的用户在哪，获客成本将会相当高。”

定位于蓝领人群和3C产品的消费信贷APP--上海秦苍科技在成立两年后已拥有100万用户，近期其又携手国内近百家医疗美容机构，推出针对医疗美容消费分期市场的星计划，试运行一个月，星计划的交易额即突破1.5亿元。

“我们一直在寻找合适的领域做垂直。”秦苍科技联合创始人、首席执行官（CEO）胡丹介绍说，“年轻的打工阶层，蓝领或白领，随着年龄增长，他的现金流创造能力非常强，我们就设想在什么场景下还能找到客户，后来发现医美行业有这个特质。”

中国银监会等国务院四部门8月联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》，其中一个监管方向就是鼓励P2P平台小额分散借贷，限制借款集中度风险。不少P2P平台开始拓展或转型消费金融，例如美国老虎基金和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)等投资的P2P公司点融网9月宣布上线齿科消费分期借贷。

但嵇文俊指出，对于P2P行业而言，大部分的转型当下还仅停留在初步阶段，即基于现有客户的“硬”转型。如何更早、更好地实现“场景化+深互动”的体验式服务来进行用户引流，是帮助其实现低成本获客的最佳途径，也是其完成华丽转身的制胜关键。

**已显红海迹象，风投精挑细选**

“短期内我觉得这（消费信贷）有可能是红海了，大的背景是因为网络监管新规出来以后，很多的P2P平台都觉得要往消费信贷这方面走，短期内就会形成一个红海的状态。”消费金融平台爱财科技总裁韦杰表示。

根据清科私募通数据显示，去年正式对外发布的针对消费金融领域的投资案例数有70起，投资总额达24.81亿美金，三年内投资额增长80倍。

消费金融今年来更是成为风投资本争相关注的领域，例如秦苍科技今年2月完成C轮融资，引入顺为资本和京东金融等机构，其三轮融资额达8,697万美元；6月分期乐宣布完成D轮融资，引入华晟资本等共计2.35亿美元资金，7月趣分期亦宣布获得30亿元的风投资金。

高榕资本创始合伙人张震表示，之所以观察到部分过热的迹象，是因为消费金融属于低门槛、高风险的创业领域。如果创业团队没有足够的金融产品、数据分析和风险控制经验背景，贸然进入一定会承担很大风险。市场上的最终赢家一定是真正懂得如何在机遇中系统性控制风险的公司。

华创资本投资经理张怡辰则表示，纵观全球发达国家，消费金融渗透率均保持在较高水平，而国内的巨大市场空间正等待挖掘，这是众多企业的大机会。虽然目前确实存在一些局部市场过热的情况，但从整个消费金融市场现状来看，消费金融距离市场成熟还有很长的路。

他建议，市场需求虽然存在，但消费金融领域的企业至少要做好三件事：一是选择正确的客群，二是建立对所选客群准确的风险定价能力，三是管好渠道和内控。

盛山资产创始合伙人甘世盛认为，在选择合适的消费金融投资标的时，他最看重两点，即资产端获取能力和风控能力掌控。考虑消费金融标的公司，要看他们在垂直领域是否有一定资源，或有一定深度的理解，这样才能做好风险的把控，毕竟金融的本质还是风险控制。（完）