消费者对肯德基“我承诺”不买账

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/上海12月4日 - 百胜集团 旗下的肯德基在其中国网站上悬挂着“每一口，都安心”的标语。

这是肯德基“我承诺”活动的一部分，意在安抚消费者。一年前有关一些供应商过度使用抗生素的媒体报道导致肯德基顾客数量下降。

对中国消费者的采访暗示，肯德基的承诺不但没能缓解担忧，反而唤起了消费者对食品安全的恐惧。这可能影响百胜集团恢复肯德基销售的努力。

11月进行的调查显示，近40%的受访者仍担忧肯德基鸡肉产品中的抗生素使用。百胜集团在负面报道后取消了与一些供应商的合作，起初预计安全担忧会很快消退。但其同店销售尚未回升，并推后了恢复的时间。

百胜集团发言人Jonathan Blum表示，公司对两周前开始的肯德基“我承诺”活动进行了测试，发现与消费者取得了共鸣。

Blum称，这是向消费者再次保证我们的品质承诺。

一些消费者对路透表示，肯德基的广告让他们回想起2012年12月央视的报道。（完）