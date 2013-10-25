中国大幅修改消费者权益保护法

路透上海10月25日（记者 Adam Jourdan） - 全国人大常委会第五次会议周五表决通过了关于修改消费者权益保护法的决定。这是该法律实施近20年来的首次大修，目的是加强对消费者权益的保护。

修改后的消费者权益保护法充实细化消费者权益方面，对新的消费方式特别是网络购物的方式专门作了规定，还加大了惩罚性赔偿的力度。

全国人大常委会法工委民法室主任贾东明在之后举行的新闻发布会上称：“增强社会的消费信心或者是消费者的消费信心，有利于我们国家的经济发展，扩大内需。”

中国还将进一步发挥消协在消费者保护领域的作用，强化行政部门的监管职责。

修改后的新法会令网上购物退货变得更容易，而且在发生争议时，经营者将承担举证责任。

新法还规定，经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

“这些年随着经济社会的不断发展，我们国家的消费方式、消费结构和消费理念都发生了非常大的变化。在消保领域也有不少的新情况和新问题出现，所以这部法律需要在恰当的时候做出修改，”贾东明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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