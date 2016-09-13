中国消费品标准和质量提升十三五规划出炉 严打制假售假--国务院

路透北京9月13日 - 中国国务院周二称，统筹利用现有资金渠道，鼓励社会资本以市场化方式设立消费品标准和质量提升专项基金，实施结构性减税，并要严厉打击制假售假行为。

中国政府网网站印发消费品标准和提升规划（2016—2020年）的通知指出，要健全执法协作机制，推进综合行政执法，完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大对生产经营假冒伪劣产品行为的刑事处罚力度；深入开展执法打假行动，严查彻办质量违法大案要案；并实现质量违法案件信息全公开，加大对质量违法行为的震慑力度。

通知并支持、引导第三方信用服务机构对消费品生产企业开展质量信用评价；实现多部门、跨地区质量信用联合奖励和联合惩戒，营造“守信者处处受益，失信者寸步难行”的社会环境。

“消费品标准和质量还难以满足消费需求，呈现较为明显的供需错配，消费品供给结构不合理，品牌竞争力不强，消费环境有待改善，国内消费信心不足，制约国内消费增长，甚至造成消费外流。”通知称。

当前，中国已成为全球消费品生产、消费和贸易大国，消费对经济增长的基础作用明显增强，新规旨在深化消费品供给侧结构性改革，提升消费品标准和质量水平，确保消费品质量安全，夯实消费品工业发展根基，推动“中国制造”迈向中高端，有力推动“中国制造2025”顺利实施，为经济社会发展增添新动力。

通知指出，规划目标是消费品标准体系基本完善，政府主导与市场自主制定的标准协调配套，重点领域的主要消费品与国际标准一致性程度达到95%以上；消费品质量国家监督抽查合格率稳定在90%以上；消费品质量竞争力指数稳定在84以上，且知名品牌培育成效明显。

规划提到，要完善食品安全标准体系，继续开展食品中农药残留、兽药残留、重金属等危害人体健康物质的限量及检测方法、婴幼儿食品、食品添加剂、食品营养强化剂和食品生产经营过程卫生要求等强制性安全标准制修订工作。重点制定传统食品产品质量标准，推动传统食品产业化进程。

通知并指出，要改善优化市场环境，建立和完善全国统一开放、公平竞争、优质优价、优胜劣汰的市场，打破地方保护主义，积极营造良好营商环境，进一步明确政府在质量管理中的职能定位，进一步创新政府监管体制机制，进一步激发市场活力和消费潜力。（完）

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