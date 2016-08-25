中国制定国家强制标准并加强监管 促进消费品标准和质量提升--国务院

路透北京8月25日 - 中国国务院常务会议称，将通过制定国家强制标准、加强创新标准和质量监管、建立消费品生产经营负面清单管理制度等方式，促进消费品标准和质量提升，增加“中国制造”有效供给，满足消费升级需求。

中国政府网周四援引会议内容称，要在一般消费品领域，建立政府主导制定标准与市场自主制定标准协同发展、协调配套的新型标准体系。

“以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业升级，是实施“中国制造2025”、推动“中国制造”迈向中高端、夯实工业发展根基的关键，也是推进供给侧结构性改革的重要抓手。”会议称。

会议表示，将加快制定一批强制性国家标准。提高消费品国内国际标准一致性程度，推动实现内外销产品“同线同标同质”；重点研制一批消费品制造的核心基础零部件（元器件）、关键基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准；开展科技成果转化技术标准的试点，建立企业标准领跑者制度。

另外，要引导企业增强质量、品牌和营销意识，弘扬企业家精神和工匠精神，实施精细化质量管理。同时，强化职业教育和技能培训，强化品牌建设。鼓励社会资本设立消费品标准和质量提升专项基金。

同时要加强创新标准和质量监管，实行随机抽查企业、随机抽检产品、随机选择检测机构，加快建设跨部门、跨行业的消费品质量信息公共服务平台；引导企业自我声明公开产品和服务标准，并将标准实施情况纳入质量信用记录，加大社会监督；建立检验认证机构对产品质量承担连带责任制度。

会议并强调，要建立主要消费品质量安全追溯体系，强化消费维权保护，推进缺陷产品召回常态化，建立消费品质量安全惩罚性赔偿、销售者先行赔付、责任保险等制度。同时，要把消费品标准与质量提升和装备制造升级紧密结合。

会议决定，将建立消费品生产经营负面清单管理制度，除强制性标准和法律法规明确规定外，取消消费品生产经营其他市场准入限制。推进消费品质量监督结果信息共享，对产品质量国家监督抽查合格的同一企业同一规格型号产品，6个月内任何地方、部门和机构不得重复抽查，实现“一个标准、一次检验、结果互认、全国通行”。（完）