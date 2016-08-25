中国制定国家强制标准并加强监管 促进消费品标准和质量提升--国务院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国国务院常务会议称，将通过制定国家强制标准、加强创新标准和质量监管、建立消费品生产经营负面清单管理制度等方式，促进消费品标准和质量提升，增加“中国制造”有效供给，满足消费升级需求。
中国政府网周四援引会议内容称，要在一般消费品领域，建立政府主导制定标准与市场自主制定标准协同发展、协调配套的新型标准体系。
“以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业升级，是实施“中国制造2025”、推动“中国制造”迈向中高端、夯实工业发展根基的关键，也是推进供给侧结构性改革的重要抓手。”会议称。
会议表示，将加快制定一批强制性国家标准。提高消费品国内国际标准一致性程度，推动实现内外销产品“同线同标同质”；重点研制一批消费品制造的核心基础零部件（元器件）、关键基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准；开展科技成果转化技术标准的试点，建立企业标准领跑者制度。
另外，要引导企业增强质量、品牌和营销意识，弘扬企业家精神和工匠精神，实施精细化质量管理。同时，强化职业教育和技能培训，强化品牌建设。鼓励社会资本设立消费品标准和质量提升专项基金。
同时要加强创新标准和质量监管，实行随机抽查企业、随机抽检产品、随机选择检测机构，加快建设跨部门、跨行业的消费品质量信息公共服务平台；引导企业自我声明公开产品和服务标准，并将标准实施情况纳入质量信用记录，加大社会监督；建立检验认证机构对产品质量承担连带责任制度。
会议并强调，要建立主要消费品质量安全追溯体系，强化消费维权保护，推进缺陷产品召回常态化，建立消费品质量安全惩罚性赔偿、销售者先行赔付、责任保险等制度。同时，要把消费品标准与质量提升和装备制造升级紧密结合。
会议决定，将建立消费品生产经营负面清单管理制度，除强制性标准和法律法规明确规定外，取消消费品生产经营其他市场准入限制。推进消费品质量监督结果信息共享，对产品质量国家监督抽查合格的同一企业同一规格型号产品，6个月内任何地方、部门和机构不得重复抽查，实现“一个标准、一次检验、结果互认、全国通行”。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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