央视3·15打假晚会吸引力或不再

路透上海3月14日(记者 Adam Jourdan) -受欢迎度下降以及声誉受损，很可能让央视周六播出的3·15消费者权益日晚会光彩不再，这也让那些过去极力避免“受伤”的企业长舒一口气。

央视3·15晚会经常会引发所涉的本土和跨国企业采取行动，将所受影响降低，这其中就曾包括苹果公司(AAPL.O)和汽车制造商大众。

消费者权益在中国是敏感问题。中国在过去几年饱受产品安全丑闻的困扰。这些丑闻经媒体广泛报道后，往往影响深远。肯德基的母公司百胜集团(YUM.N)就曾竭力平息2012年底中国媒体关于肯德基部分供应商使用过量抗生素的问题。

但如同央视播出的其他节目一样，3·15晚会很难吸引那些喜欢观看网络节目和美、英剧的年轻观众。

23岁、家住无锡的陈康(音)说：“我现在花好多时间看视频，主要是美剧英剧什么的，基本上是在iPad还有手机上看。上个月，我一直在追《神探夏洛克》(Sherlock)。现在基本上不怎么看电视了，更别说CCTV，更别说3·15晚会了。”

根据央视市场研究股份有限公司(CTR)的数据，相较年纪更大一些的人而言，陈康这代人观看央视各种晚会的可能性减少了大约30%。

路透无法联系到央视就此置评。

中国媒体的负面报道往往会对大型跨国企业造成严重影响，因为这种消息在网上传播得很快。

26岁的蔡杰晶（音）表示：“从来没看过315晚会，一次也没看过，但总会通过其他途径知道它的信息。”蔡杰晶是上海的一名媒体从业人员。她说，她一般是在搜狐和优酷上看《纸牌屋》和《生活大爆炸》。

央视在过去一年遭遇了不少诟病。很多消费者以及经济学家，甚至央视的工作人员都对央视去年10月指责星巴克咖啡售价的报道予以了抨击。

中国社会化商业资讯提供商CIC创始人和首席执行官费嘉明(SamFlemming)表示：“在某些问题上随着内幕消息的增多，我觉得这些年人们的怀疑也在不断增加。”该公司帮助各家企业评估消费者对媒体曝光的反应。

某些媒体从业人员表示，央视或会播出一期特别抢眼的打假节目，以增强其口碑。北京奥美公关高管程玲(ColleenCheng)表示，今年3·15的目标很可能是食品和电子商务企业，但也警告称，央视对节目高度保密。

“央视会严格保密，不到最后一分钟，我们是不会知道到底是哪些公司的，”她说道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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