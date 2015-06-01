中国下调日用品进口关税难撼海内外价差 消费者不买账

图为上海一家百货商店化妆品柜台的销售人员在等待顾客光临。 REUTERS/Aly Song

路透上海6月1日 （记者 Adam Jourdan） - 当中国经济决策者决定大幅调降进口关税以刺激消费需求时，他们显然没有征询过陈雪君这类人的意见。

28岁的陈雪君称，关税下调不会让她从海外购物转回至国内，暗示着这个政策能够给经济增长带来的助力或低于中国政府的期望。陈雪君的话代表了许多中国消费者的心声。

“国内的话即使关税下降了，打折的时候也没有海外的那么划算，”陈雪君说道。她在上海一家国企工作。她还表示，无论如何，质量设计与价格同等重要。

自今年6月1日起，中国将降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率。这是中国刺激国内消费，提振经济增长的系列举措之一。民间消费现在占中国GDP增长的比例超过一半，但远落后于美国等经济体的水平。

路透的一项分析显示，消费者对此持怀疑态度或许是对的。在中国，商店里的进口商品价格可能要比海外高40%，而数据显示关税下调不太可能对该状况造成太多影响。

的确，即使进口关税平均调降50%，护肤产品零售价的实际降幅也不到2%，纸尿裤的降幅仅稍高于3%--对于中国几乎14亿的消费者来说，这只是小钱而已。

这种价格降幅几乎没有抵消中国消费者为某些产品支付的溢价。一瓶30毫升的欧莱雅(OREP.PA)兰蔻新精华肌底液（小黑瓶）在华售价780元（125.79美元），相比在香港、法国和美国的售价高40-60%。

化妆品公司雅诗兰黛(EL.N)驻中国发言人表示，关税下调对零售价影响有限，并称雅诗兰黛将通过调整市场价格来响应关税下调。

法国化妆品巨头欧莱雅和韩国品牌爱茉莉太平洋集团(002790.KS)称，中国下调关税可能对国内销售产生积极影响。这两家公司都计划调整在华价格。

据全球咨询机构贝恩，高价意味着中国消费者现在70%的奢侈品支出都花在了海外，刺激了全球市场的增长，而中国国内奢侈品支出在减速。

但高价不只是因为进口关税很重。据咨询公司SmithStreet为路透整理的一个价格明细，加价的大头来自17%的增值税，以及分销和百货店成本。

“这只是中国政府的良好意愿，但该政策对消费者实际能看到的价格的影响将会被稀释，”SmithStreet驻上海共同创始人Robin Kerawala表示。

“这是要看降低有多少，如果国内国外还是相差有5%或10%，估计那些比较贵的东西还是会在国外买，”22岁的上海学生杨家齐说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。