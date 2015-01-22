中国民众控制消费引发通缩担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月22日（记者 Adam Jourdan） - 24岁的尤依拉希望等汽车降价后再买，这样的思维模式一旦扩散，可能会让中国经济陷入通缩轨道。

中国经济增速下滑至近25年来最慢，通缩风险正在上升；油价下跌也让欧洲和其他地方有通缩担忧。

中国2014年居民消费价格指数（CPI）降至近五年低位，政策制定者担心CPI可能继续下降，因工业生产者出厂价格指数（PPI）连降近三年。

路透分析显示，中国消费者还控制在非必需品上的支出，有迹象表明更多人选择更为廉价的产品。这样的趋势和消费者的等待可能推动零售商降价。

“消费行业已经过了黄金增长时期，”经纪商杰富瑞集团（Jefferies）消费行业分析师Jessie Guo指出。“零售销售大幅回升看起来不太可能，因为消费者信心波动很大、CPI处于低位以及经济低迷。”

路透的该研究涉及沪深300可选指数 成分股中的近50家公司，包括纺织、消费电子、媒体、旅游和汽车行业的沪市和深市上市公司。

数据显示，去年底销售增速从2013年初的近30%降至7%左右。消费电子、汽车和旅游企业受到的冲击最大。

“我们也是预测15年有一定幅度的增长。增速会下降，”长安汽车 一管理人员表示，表示原因在于宏观经济增速下降以及汽车行业政策变化。

消费者支出变弱以及省钱之风流行都令中国政府鼓励消费的长期计划蒙阴；中国政府希望由消费而不是出口和投资拉动经济增长。

如果出现通缩，消费者行为的变化将更加令人担忧：过去两年里，日本首相安倍晋三一直艰难地鼓励消费者为服务和产品花费更多，以摆脱日本经济长达20年的通缩。

“目前没有买车，因为我在期待后面那拨降价潮，”住在上海的工程师尤依拉说道。“预计未来三年之内会有很大幅的降低 … 等降价再买。”

尽管没有明确的迹象表明购买更加廉价产品的人比之前更多，不过更为廉价的物品似乎变得更有吸引力。

Australian Grape and Wine Authority的数据显示，中国去年从澳大利亚进口了更多低端葡萄酒，而亚洲其他国家高端和超高端葡萄酒需求上升。中国对低品质罗布斯塔咖啡豆的需求也在上升。

贝恩本周发布的报告称，中国奢侈品市场去年首次出现负增长，消费者偏好的品牌更多元化。

经济放缓将让中国政府面临采取积极措施防止更严重下滑的压力。不过对一些消费者来说，增长放缓和价格下降意味着更多支出。