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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 15:42 BJT

到2020年中国社会消费品零售总额接近48万亿元 年均增约10%--商务部

路透北京11月16日 - 中国商务部等10部门联合发布“国内贸易流通‘十三五’发展规划”称，目标到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元人民币，年均增长10%左右，消费对经济增长的贡献明显加大；批发零售住宿餐饮业增加值达到11.2万亿元，年均增长7.5%左右；

商务部网站周三刊登规划全文并称，目标还包括到2020年流通成本进一步下降，效率明显提高；电子商务交易额达到43.8万亿元，年均增长15%左右。网上零售额达到9.6万亿元，年均增长20%左右。

“实体商业加速转型，线上线下深度融合，服务消费、绿色消费占比扩大，流通信息化、标准化、集约化水平大幅提升。”规划称。

同时，流通企业创新创业能力显着增强，组织化程度大幅提高，整合供应链水平明显提升，品牌影响力扩大，走出去步伐加快。

国内外市场一体化程度明显提升。东部地区流通创新引领作用增强，中西部地区流通枢纽和通道功能提升，东北地区流通支撑经济增长作用加大，区域市场一体化程度提高。城市流通网络体系更加优化，农村流通现代化进程加快，城乡内贸流通发展差距缩小。（完）

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(发稿 李子木；审校 乔艳红)

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