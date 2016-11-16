到2020年中国社会消费品零售总额接近48万亿元 年均增约10%--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 中国商务部等10部门联合发布“国内贸易流通‘十三五’发展规划”称，目标到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元人民币，年均增长10%左右，消费对经济增长的贡献明显加大；批发零售住宿餐饮业增加值达到11.2万亿元，年均增长7.5%左右；
商务部网站周三刊登规划全文并称，目标还包括到2020年流通成本进一步下降，效率明显提高；电子商务交易额达到43.8万亿元，年均增长15%左右。网上零售额达到9.6万亿元，年均增长20%左右。
“实体商业加速转型，线上线下深度融合，服务消费、绿色消费占比扩大，流通信息化、标准化、集约化水平大幅提升。”规划称。
同时，流通企业创新创业能力显着增强，组织化程度大幅提高，整合供应链水平明显提升，品牌影响力扩大，走出去步伐加快。
国内外市场一体化程度明显提升。东部地区流通创新引领作用增强，中西部地区流通枢纽和通道功能提升，东北地区流通支撑经济增长作用加大，区域市场一体化程度提高。城市流通网络体系更加优化，农村流通现代化进程加快，城乡内贸流通发展差距缩小。（完）
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(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。