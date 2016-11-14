中国10月消费增幅放缓主因去年基数高 房地产投资增速仍会加快--统计局

路透北京11月14日 - 中国国家统计局新闻发言人毛盛勇周一表示，10月份消费增幅回落主要是去年基数原因，以及去年车购税减半，就汽车销售这一项，拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点，所以这是最主要的因素。还有一个因素，就是房地产销售回落也带来一些家具、家庭用品销售的回落。

他同时预计，后面几个月房地产投资的增速还有可能会略有加快，或者说保持这个势头，不会明显下降；PPI和CPI下一阶段应该会保持温和上涨态势。

中国10月规模以上工业增加值CNIO=ECI同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资CNUFAI=ECI同比增长8.3%，高于路透预估的8.2%。

数据并显示，10月社会消费品零售总额CNRSL=ECI同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%。10月工业、投资和消费环比分别增长0.50%、0.58%和0.71%。

以下为国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2016年10月份国民经济运行情况要点摘录：

--PPI下一阶段应该会保持温和上涨态势--

9月份PPI同比上涨0.1%，10月份上涨了1.2%，涨幅有所扩大，这应该是个好的迹象，表明市场需求有所回暖，也表明供给侧改革去产能、去库存的成效在不断显现，市场的供求关系在出现好转。

由于PPI过去长达54个月的负增长，对下一步PPI的走势有个翘尾因素的影响，这个翘尾因素我们没有进行测算，但是这个翘尾因素有利于下一步PPI的正增长。所以由于市场供求关系的回暖，价格应该会维持一个平稳或者略有好转的态势，再加上翘尾因素的影响，所以PPI下一阶段应该会上涨，或者说温和上涨的态势。

--房地产投资增速仍会加快--

今年国庆期间以及国庆以后，全国一线和部分二线热点城市相继出台了调控政策，主要目的是抑制房价的过快上涨。这个政策从需求面主要是限购限贷，减少投机性的购房需求；从供给角度来讲，增加了土地供应；从交易环节来讲，加大了对交易环节违法违规行为的查处。从10月份的数据来看，调控政策取得了初步成效。

第一，从房价来看，10月21日在国家统计局的网上公布了10月份前15天15个一线城市和热点二线城市的房价环比数据。从数据看，所有的城市环比增速都出现了回落，还有两个城市价格出现了下降，环比是负的。所以，这就说明房地产的调控政策对抑制房价的过快上涨还是起到了初步成效。

第二，1-10月份房地产投资增速比1-9月份还加快了0.8个百分点。最主要的原因是，去年10月份房地产投资增速非常低，去年是-2.4%，去年基数非常低，所以就造成今年房地产投资增速比较高，是基数的原因。去年的11月、12月基数也比较低，所以我估计后面几个月房地产投资的增速还有可能会略有加快，或者说保持这个势头，不会明显下降。

--CPI总体温和上涨--

当前中国CPI的走势总体是温和上涨的态势。实际上从下一个阶段来看，CPI仍然很可能持续温和上涨，第一，从消费品的构成来看，一个是食品价格，中国粮食产量连续十几年丰产丰收，当前粮食价格还是稳中略降，这实际上为价格稳定运行提供了一个好的条件。

从工业消费品看，在生产领域PPI价格的传导作用下，当前有一种温和或者小幅上涨的趋势，但工业品总体供过于求的局面短期不会改变，所以工业消费品价格上涨的压力并不大。还有从服务品看，在人工成本继续上升，一些服务领域价格改革措施出台推进的过程中，可能会推高一些服务品的价格。但综合起来看，这些新涨价或者价格上涨的条件，不会有明显的大幅度上升。

第二，从货币政策来看，10月28日，中央政治局会议提出，要坚持稳健的货币政策，实际上这就为价格的基本稳定运行提供一个政策上的有利条件。

第三，从国际因素来看，当前国际经济还在深度调整，国际经济处在略复苏的状态。国际贸易尽管8月份出现了一些小幅回升，但总体比较低迷。国际大宗商品的价格，今年应该说是经历了一个比较大幅度的上涨。在这样一种增长的大背景下，明年大宗商品的价格再继续大幅上涨的概率比较小。也就是说，输入型的通货膨胀压力也比较小。

综合上述因素来看，下一阶段通货膨胀的压力不会明显上升，CPI的涨幅能够控制在合理的水平。

--10月消费回落有原因--

10月份的社会消费品零售总额增长10.0%，比9月份要回落了0.7个百分点，主要的原因是去年的基数原因。去年10月1日，全国出台了1.6L以下小排量汽车购置税减半的政策，所以汽车产销两旺，去年10月份的汽车销售非常火爆。9月份基数比较低，10月份的基数又非常高，所以今年10月份算同比增速的时候，一低一高的基数导致10月份增速比9月份回落。

就汽车销售这一项，拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点，所以这是最主要的因素。还有一个因素，就是房地产销售回落也带来一些家具、家庭用品销售的回落。

10月份的工业增速和上月持平，首先，工业内部有一些分化，比如说高技术产业、装备制造业增速是比较快的，都比规上工业要高4个百分点以上，先进的制造业在加快增长。另一方面，受大宗商品价格上涨的影响，一些高耗能的产品，比如说有色、建材、钢铁在10月份产品产量同比也在增加。

下拉的因素是什么？就是我刚刚讲到的汽车，也是去年基数的原因。今年10月份汽车产量增长18%，是很高的速度，但是9月份增速更高，10月份比9月份还要低13.5个百分点，原因就是去年汽车消费的政策，导致去年的基数低，所以9月份产量增长更快，10月份产量增长放缓了，所以这是个基数的原因。初步测算，要拉低工业增速的0.23个百分点，这是最主要的原因。

--经济企稳基础还不很牢固--

用四个改善、四个平稳来形容10月份经济运行的主要特点，这也充分说明，供给侧结构性改革和一系列组合政策的效果正在不断显现。当然，经济运行还是面临一些困难，比如说国际国内环境还比较错综复杂，面临的一些两难、多难的问题还比较多，经济企稳的基础还不很牢固。所以下一步还要继续加大工作落实力度，确保经济平稳健康发展。

四个改善表现在：一是供求关系有所改善，经济结构继续改善，增长动力明显改善，市场预期明显改善；四个平稳是生产总体平稳，需求总体平稳，1-10月份固定资产投资同比增长了8.3%，增速比前三季度小幅提高了0.1个百分点，连续两个月都在加快。特别是民间投资，1-10月份增长2.9%，比前三季度加快了0.4个百分点。10月份当月民间投资增长了5.9%，比9月份增速又加快了1.4个百分点。所以说民间投资也是连续两个月增速在回升，这表明市场需求面有所改善，也表明市场内生动力有所增强。

就业总体平稳。从10月份大城市调查失业率来看，继续保持在低于5%的水平，连续两个月大城市调查失业率低于5%。前三季度，城镇新增就业1,067万，提前一个季度超额完成了全年的目标任务，所以说就业稳是当前经济运行的一大亮点。

利润增势平稳。1-9月份，全国规模以上工业企业的利润同比增长8.4%，增速和1-8月持平。但是如果分季度来看，三季度是增长了12.5%，比一季度和二季度要高不少，所以从利润来看也是比较平稳。（完）