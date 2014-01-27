博客：中国官方消费率或被严重低估

记者 Koh Gui Qing

以节俭知名的中国家庭可能没有表面看起来那么节俭。

经济学家一直警告称，中国需要促进国内消费，降低对投资和出口的过度依赖。中国领导人最近推出的改革蓝图也承诺将这么做。

本周公布的数据显示，去年中国国内生产总值（GDP）增长7.7%，其中消费占比略低于50%，而投资占比增至略高于50%，暗示不平衡问题加剧。

但是越来越多的经济学家指出，官方数据是错误的。为了避税，消费者往往要求雇主为他们买东西，导致消费者支出被低估，夸大经济的不平衡性。

“中国的消费率并不低，”中欧国际工商学院经济学教授朱天指出，他近期联合撰写了一个关于该主题的报告。“实际上令人满意。”

官方预测家庭消费者占GDP的比例约为36%，低于1978年时的49%。世界银行的数据显示，泰国的比例为56%，美国的比例为69%。

但朱天和其他经济学家认为，官方的估计忽略了隐性家庭支出，特别是中产阶级的支出。朱天的研究显示，家庭支出实际占GDP的比例在50%左右，加上政府支出后该比例超过60%。该研究与复旦大学中国经济研究中心主任张军教授一起完成，发表于2013年9月。

如果朱天与张军的结论是正确的，那么意义非常重大：消费占中国经济的比例可能比想像的高，中国家庭的储蓄率也可能被高估，投资的主导地位可能被夸大，中国经济规模可能比目前预测的大，政府也可能少收了很多所得税。

他们还表示，这项研究挑战了消费不足的观点，分析师、政策制定者和世界银行都曾指责中国社会保障体系不完善导致消费不足。

收集消费数据在任何发展中国家都是有挑战性的，因为人们购买的很多东西都不在税务机关的覆盖内，比如足疗、卡拉OK或者街边食品。

“这些统计问题是快速增长的经济体常遇到的，”世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家Bert Hofman说道。

经济学家们一直在批评中国的统计数据，他们通过食盐消费和进口奥迪销售等其他渠道评估中国经济的真实状况。

中国国家统计局拒绝置评，此前曾承认或许低估了消费。国家统计局计划最早于今年修改计算GDP的方法。

“进行调整之后，中国看起来将更加正常，一些人会说是更加平衡。”Hofman表示。（完）