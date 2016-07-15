中国商务部预计下半年中国消费市场总体呈现稳中向好态势

路透北京7月15日 - 中国商务部市场运行司负责人周五表示，上半年中国消费市场实现稳步增长，随着国家各项改革政策进一步落实，居民收入稳步增加，预计下半年中国消费市场总体呈现稳中向好的态势。

商务部网站刊登的新闻稿援引该负责人的话称，上半年网络零售及部分实体业态保持较快增长，农村和中西部地区增速领先，汽车市场销售出现明显回升，服务消费市场不断扩大，生活必需品价格小幅回落。

今年1-6月全国社会消费品零售总额达到15.6万亿元人民币，同比增长10.3%，增速比前5个月加快0.1个百分点；6月当月增长10.6%，较上月明显加快0.6个百分点，为今年以来最高单月增速。

6月份，商务部重点监测的5,000家企业零售额同比实际增速（扣除价格因素）比上月提高0.2个百分点，连续4个月攀升。（完）