中国商务部预计下半年中国消费市场总体呈现稳中向好态势

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透北京7月15日 - 中国商务部市场运行司负责人周五表示，上半年中国消费市场实现稳步增长，随着国家各项改革政策进一步落实，居民收入稳步增加，预计下半年中国消费市场总体呈现稳中向好的态势。
商务部网站刊登的新闻稿援引该负责人的话称，上半年网络零售及部分实体业态保持较快增长，农村和中西部地区增速领先，汽车市场销售出现明显回升，服务消费市场不断扩大，生活必需品价格小幅回落。
今年1-6月全国社会消费品零售总额达到15.6万亿元人民币，同比增长10.3%，增速比前5个月加快0.1个百分点；6月当月增长10.6%，较上月明显加快0.6个百分点，为今年以来最高单月增速。
6月份，商务部重点监测的5,000家企业零售额同比实际增速（扣除价格因素）比上月提高0.2个百分点，连续4个月攀升。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88911人民币)