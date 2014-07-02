外国消费品牌在华面临本土品牌的更激烈竞争--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月1日 - 周二公布的一项民间调查显示，外国品牌在中国消费品市场面临着与国内竞争对手更激烈的竞争，有大约60%的国外企业在去年流失市场份额。

贝恩咨询公司和市场研究公司Kantar Worldpanel关于中国消费者的报告显示，2013年，外国化妆品、牙膏和护肤产品品牌在华失去逾5%的市场份额，国内品牌则“攻城略地”。

调查还发现，2013年，国外品牌的饮料、婴儿配方奶粉和家用清洁产品也失去1%-3%的市场份额。

调查没有就外国企业在中国消费品市场失利作出详细解释，但给出了多个面临挑战的例子。

以软饮料市场为例，报告称，通过积极的广告宣传和推出新产品，中国饮料业巨擘杭州娃哈哈集团去年的市场份额增加了逾3.8%。相比之下，外国饮料企业失去了6.3%的市场份额。

外国品牌的洗发水和饼干表现抢眼。

以德国汉高 为例，该公司去年的市场份额增加了1.2%。亿滋国际 旗下的趣多多饼干的市场份额增加0.3%。卡夫是全球第二大咖啡生产商。

上述调查基于对106种快速消费品的研究，包括饮料、包装食品、个人护理和家用护理产品，涵盖了80%的中国消费品市场。

该调查还发现，中国消费者比其他国家或地区的消费者更乐于通过网络购买产品，这让中国成为全球最大的数字零售市场。（完）