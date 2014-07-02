外国消费品牌在华面临本土品牌的更激烈竞争--研究

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月1日 - 周二公布的一项民间调查显示，外国品牌在中国消费品市场面临着与国内竞争对手更激烈的竞争，有大约60%的国外企业在去年流失市场份额。
贝恩咨询公司和市场研究公司Kantar Worldpanel关于中国消费者的报告显示，2013年，外国化妆品、牙膏和护肤产品品牌在华失去逾5%的市场份额，国内品牌则“攻城略地”。
调查还发现，2013年，国外品牌的饮料、婴儿配方奶粉和家用清洁产品也失去1%-3%的市场份额。
调查没有就外国企业在中国消费品市场失利作出详细解释，但给出了多个面临挑战的例子。
以软饮料市场为例，报告称，通过积极的广告宣传和推出新产品，中国饮料业巨擘杭州娃哈哈集团去年的市场份额增加了逾3.8%。相比之下，外国饮料企业失去了6.3%的市场份额。
外国品牌的洗发水和饼干表现抢眼。
以德国汉高 为例，该公司去年的市场份额增加了1.2%。亿滋国际 旗下的趣多多饼干的市场份额增加0.3%。卡夫是全球第二大咖啡生产商。
上述调查基于对106种快速消费品的研究，包括饮料、包装食品、个人护理和家用护理产品，涵盖了80%的中国消费品市场。
该调查还发现，中国消费者比其他国家或地区的消费者更乐于通过网络购买产品，这让中国成为全球最大的数字零售市场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26