低端消费品需求复苏提振中国3月出口--摩根大通

路透北京4月10日电---中国公布3月贸易数据显示外需好於预期但内需仍显乏力.对此,摩根大通认为,低端消费品出口恢复及技术产品出口稳固是出口数据优於预期的主要原因;同时,大宗商品进口趋弱则拖累当月进口.

报告并预计,本周五即将公布的中国一季度经济同比增速料将放缓至8.2%,因受到全球需求疲弱及国内特定行业紧缩(包括房地产、汽车、钢铁及其他产能过剩领域)的影响.

不过,3月其他数据则很可能将显示出经济活动较前两月有所恢复.工业生产很可能将恢复稳定,固定资产投资亦将温和增长,零售亦将显着反弹.

"3月出口数据强於预期,因机电等技术产品出口保持稳健,且此前需求疲弱的低端消费品出口亦有所恢复",摩根大通并分析称,"当月进口则逊於预期,因大宗商品进口趋弱."

中国海关稍早公布数据显示,3月实现贸易顺差53.5亿美元,其中3月出口同比增长8.9%;进口同比增长5.3%.

国家统计局将於4月13日发布一季度国民经济运行情况.国家发改委副主任张晓强此前透露,一季度中国国内生产总值(GDP)增长约8.4%.路透综合21家机构预测中值结果显示,一季度GDP料同比增长8.3%,连续第五个季度下滑.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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