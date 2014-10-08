“十一”黄金周零售和餐饮业销售增12.1% 大众消费成亮点--商务部

路透北京10月8日 - 中国商务部数据显示，今年“十一”黄金周期间，大众化消费成为节日市场突出亮点。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约9,750亿元人民币，比去年同期增长12.1%。

商务部网站周二晚刊登新闻稿指出，全国各地商贸企业促销活动形式新、力度大，客流和销售额明显提升。应季服装鞋帽、金银珠宝、数码家电、汽车等商品走俏，销售呈现快速增长。

节日期间，大众化餐饮消费旺盛，价格适中的家常菜、平价自助餐等成为市民节日聚餐的首选。同时生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。今年黄金周恰逢重阳节，滋补保健品、理疗仪等主要针对老年群体的商品也呈现俏销态势。

另外，随着生活水平的提升，休闲旅游、娱乐健身、读书观赛等过节方式受到越来越多老百姓的青睐。婚庆消费成为今年“十一”黄金周的一大亮点，不少地区黄金周成了名符其实的甜蜜消费周。

参看细节,请点选中国商务部网站 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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