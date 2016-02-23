今年中国消费仍快速增长 近期人民币汇率波动不会对贸易产生影响--高虎城（更新版）

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路透北京2月23日 - 中国商务部长高虎城周二表示，通常来看人民币贬值或升值只要不超过10%，对贸易的影响微乎其微，不认为近期人民币汇率波动会对贸易产生影响。他并预计，今年中国消费仍会延续快速增长趋势。

他在国新办举行的新闻发布会上称，尽管2015年外贸增长没有达标，但仍然是一份满意的答卷，就是当全球贸易都在增长的时候，中国的增长速度是高于其他主要经济体的，当全球的贸易都在下降的时候，中国的下降幅度是最低的。

“我不认为人民币大幅贬值或升值是对出口商或进口商有益的，...所以，一般的理论认为，在各国经济深度融合的背景下，货币的贬值和升值，如果没有超过10%的话，对贸易构成的影响是微乎其微的。”高虎城称。

2月19日当周，人民币兑美元CNY=CFXS大涨0.75%，为连续五周反弹，其中上周一收盘创下2005年汇改来最大单日涨幅；当周美元指数.DXY企稳反弹0.69%。若自2014年底计算，人民币兑美元已下跌4.85%，而美元指数仍有7.01%的累计升幅。

他表示，中国仍然保持着全球货物贸易第一大国的位置，而且在全球货物贸易的份额当中有了比往年更快速度的提升，由占全球贸易总额的12.2%提升了一个百分点达到13%以上。虽然2015年外贸的预期目标是6%，而实际是下滑8%，但在这20年当中并不是一个突出的或者非常明显的现象。

高虎城进一步指出，中国改革开放以来的三十多年，外贸平均每年以15.3%的速度增长，中国2001年加入世贸组织的时候，进出口额只有5,000亿美元左右。去年预期目标和实际结果之间存在较大落差，实际上近20年来这个落差始终是存在的，一些年份甚至比去年还大。只是在高速增长的时候不注意这个事情。

“我们习惯了高增长，也应该调整思维，中国外贸确实到了传统行业要提质增效、新的行业要创新发展的阶段，这里面也有一个速度的转换，这也是我们提质增效和创新发展必须要迈过的一个槛。”他称。

中国2015年全年的外贸进出口预期目标是增长6%左右。全年实际进出口按美元计算是8%的负增长，其中出口下降2.8%，进口下降14.1%，进出口总额是39,600亿美元。

他提到，在确定2015年外贸目标的时候没有估计到2015年地缘政治、部分地区动乱以及各种疾病，比如说埃博拉、登革热等一系列突变因素。局部冲突、恐怖主义等事件在不断蔓延的同时，对经济的影响是很大的。

至于2016年的外贸形势，他表示，中国的工业体系非常完整，产业链条很长，配套能力很强；中国企业尤其是外贸企业有很强的创新能力；新兴业态的发展包括传统产业的转型，也包括新兴业态的创新，比如说跨境电子商务等发展很快。

同时政府大力为企业创造一个便利化、高效率、法治化的营商环境，特别是在解决企业融资难和融资贵的问题上下了很大的力气，各个金融机构都给予了很多支持，采取了多种形式帮助外贸企业发展。“我相信这些好的趋势在2016年还会继续延续下去。”高虎城称。

他提到，2015年最终消费对经济增长的贡献率达到了66.4%，成为经济增长的第一驱动力，2015年消费的增长是在2014年基础之上的一个持续增长。供给侧发力的一个重点是满足中高收入阶层个性化、差异化的消费需求。

“我个人认为，2016年还会延续这个（持续增长）趋势，这也是有关方面一个普遍的判断。”他称。

对于中国消费外流的现象，他称，在中国出境购物当中，2015年出境人数是1.2亿，境外消费，包括旅费、住宿费、购物费是1.5万亿元人民币，其中至少有7,000-8,000亿元是用于购物的，这个购物中有相当大的比例是中高收入阶层在境外的购物。

中国2015年GDP增速6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.7%。（完）