中国刺激消费切忌矫枉过正

面对中国因投资、外贸和消费“三驾马车”同时减速导致的经济下滑，专家们认为扩大消费是一个中长期的战略，须配合一个稳定的物价预期，并从改革收入分配及政府减税让利入手，刺激政策选择须慎重，否则可能打乱居民消费的节奏，透支未来的增长潜力。