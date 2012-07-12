中国展开网络内容整顿 优酷、土豆股价大跌

路透7月11日电---网络视频公司优酷YOKU.N与土豆TUDO.O股价下跌,部分分析师将之归因于中国政府整顿网络内容的计划.

据媒体和研究报告,中国计划针对包括色情暴力视频在内的网络内容展开整治,要求网站运营商确保视频内容合适合法.

优酷股价在纽约交易所一度触及六个月低点17.22美元,终场收低4.5%报18.21美元.土豆在Nasdaq一度重挫9%至26.67美元,後收低6.55%报27.41美元.

ThinkEquity分析师Henry Guo对路透称,用户自拍内容是此次政府打击的主要目标,优酷此类容不算太多,但土豆营收很大一块来自这部分内容.

优酷今年3月以10多亿美元收购土豆,占领了中国逾三分之一的网络视频市场,成为行业领先企业.

Oppenheimer分析师Andy Yeung表示,在新监管规定下,网站运营商将需要招聘和培训更多员工,以自行审查用户上传内容.

中国电影或电视剧在网上播放前必须得到国家广电总局许可.

土豆在文件中称,无法保证自己网上每段视频都有广电总局许可,该公司或将受到行政处罚,包括处以罚金和吊销广电总局颁发的执照.

Yeung表示,人人网RENN.O与新浪(SINA.O)微博等社交网站也可能受到这次新规的打击.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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