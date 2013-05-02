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时事要闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:37 BJT

中国大陆共确诊H7N9禽流感病例127例 其中死亡27人

路透北京5月2日 - 据新华社周四报导，湖南一名55岁男子因H7N9禽流感死亡。至此，中国大陆共报告确诊病例127例，其中死亡27人。

此前台湾亦有一例确诊病例。报导并称，目前病例仍处于散发状态，尚未发现人传人的证据。

以下为中国大陆今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 33 13*

江苏 27 6*

浙江 46 6

安徽 4 1

北京 1 0

河南 4 0

山东 2* 0

湖南 2 1*

福建 3* 0

江西 5* 0

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总计 127* 27*

注：*代表有更新。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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