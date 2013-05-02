中国大陆共确诊H7N9禽流感病例127例 其中死亡27人

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京5月2日 - 据新华社周四报导，湖南一名55岁男子因H7N9禽流感死亡。至此，中国大陆共报告确诊病例127例，其中死亡27人。
此前台湾亦有一例确诊病例。报导并称，目前病例仍处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
以下为中国大陆今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 13*
江苏 27 6*
浙江 46 6
安徽 4 1
北京 1 0
河南 4 0
山东 2* 0
湖南 2 1*
福建 3* 0
江西 5* 0
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总计 127* 27*
注：*代表有更新。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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