中国要着力防范化解各种风险 促进经济平稳健康发展--政治局

中共中央总书记习近平主持会议并发表讲话。会议强调，办好中国的事情，关键在党。坚持党的领导首先是坚持党中央集中统一领导。坚持党中央集中统一领导，是全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督的重要目的，也是一条根本的政治规矩。