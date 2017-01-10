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中国财经 | 2017年 1月 10日 星期二 21:35 BJT

中国要着力防范化解各种风险 促进经济平稳健康发展--政治局

路透北京1月10日 - 新华社报道，中国中共中央政治局常务委员会周二召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

中共中央总书记习近平主持会议并发表讲话。会议强调，办好中国的事情，关键在党。坚持党的领导首先是坚持党中央集中统一领导。坚持党中央集中统一领导，是全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督的重要目的，也是一条根本的政治规矩。

中央政治局上月初召开会议称，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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