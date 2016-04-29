分析：中国债转股为“后刚兑”时代无奈选项 金融风险难实质隔离

作者 李铮

路透上海4月29日 - 尽管中国信用债市场早已打破刚性兑付的魔咒，但为降低实体经济巨大偿债压力和银行信贷风险，中国政府正计划重启债转股。不过，作为“后刚兑”时代债权人处置坏账的不得已选项，新一轮债转股能否实现实质性隔离金融风险的核心目标，恐难有定论。

从各方面信息看，债转股目前尚在研究讨论阶段，包括由谁来负责实施债转股、企业和行业的范围、以及转股的资金来源和退出等制度框架均不清晰。业界呼吁，方案顶层设计和具体实施必须着眼于处理好主要参与方关系，防范道德风险，并应考虑未来转为长期政策的需要。

“总理两次高调宣布债转股，用意可能主要缓解各方对企业债务和金融风险的担忧。”一不愿具名的监管层人士指出，不过债转股高调曝光背后有多少实质性内容，恐怕还需要理性观察。

继3月16日在两会后中外记者会上谈及防控金融风险时表示“可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率”，中国总理李克强3月24日出席博鳌亚洲论坛开幕式时再度强调，“金融领域的改革，可以推出按市场化方式的债转股，这有利于降低企业杠杆率。”

接近央行的权威人士直言，在信贷风险资产处置上，央行主推不良资产证券化，银监会主推不良资产收益权转让，而发改委主推债转股，各部委侧重和利益诉求不同，最终还得看各方博弈，规模也要看几大银行的需求。

不过，有外资行高管建议，企业在削减债务或者重组时，一定要有债转股这样的债务转换机制，企业破产法明确对债权人以各种方式对债务进行重组，因此债转股应视为债务重组的正常方式，没有必要放到非常高的层面来看待。

国际咨询公司麦肯锡在近期的一份报告指出，中国全社会的债务杠杆攀升到历史高位，2015年债务总额高达30万亿美元，比2007年提高了3倍，债务占GDP的比例高达290%。

路透采用BIS(国际清算银行)、中国央行等公布的相关数据，综合中国政府、居民以及非金融企业在贷款、债券方面的债务数据，并与GDP数据比较得到的数据显示，截止2015年年末，三者合计的债务杠杆率为202%。

**企业偿债压力隐忧**

中国的绝对债务规模及债务积累的速度已引发外界担忧。国际货币基金组织（IMF）最近警告，中国对发达经济体造成的风险越来越大。这一警告在一定程度上就是考虑到中国当前的债务水平以及其与全球金融市场日益紧密的联系。

实体经济累积的债务风险隐忧也可从商业银行不良贷款不断攀升中得以印证。据中国银监会数据，截止去年底，商业银行不良贷款余额达12,744亿元人民币，连续16个季度反弹；不良贷款率则达1.67%，连续10个季度上升。

在德富资产合伙人吴舸看来，债转股作为银行消化不良资产和降低企业负债率等压力的一项“两全”选择，相较于企业破产清算而言，可谓“两害相权取其轻”。

他指出，破产清算存在两个致命问题：一是此类企业破产清偿率通常低于30%，如此低的清偿率将给银行带来天文数字的本年度计提，直接导致商业银行体系的崩溃；二是这么大规模的清算资产，在市场上是没有流动性的，没人接盘将成为必然结果。

“债转股以后，由于企业对股东没有固定的偿付义务，企业的流动性风险彻底解决了；同时，转股后的财务费用一项也不存在了。公司从流动性和亏损压力双杀的局面彻底扭转，甚至就地扭亏为盈。”吴舸称，当然银行几年后也未必能实现本金的全额回收，但这应该会比直接让企业破产清算的结果更好。

他并认为，中国整体近200万亿的债务体系里，可能超过1/3的债务人没有利息支付能力，这是一个残酷的现实问题。困境企业转股后起码有了活下去的可能，而不转股则是继续“庞氏记账”或立即死亡。所以，“目前的债转股计划，似乎是解决困境的唯一的方式。”

一位参与不良资产处置的银行人士表达了相似的观点，他谈到，“困境企业当然都希望债权人变股东啊，他们不用偿债上岸了；可债权人谁愿意做雷锋啊，要不是想到不做雷锋会更惨 ... 鬼才愿意转股 。”

他并补充称，监管层鼓励银行暴露不良和实施债转股不矛盾，监管层鼓励的是银行把大量中小企业违约信贷真实暴露，但是监管层肯定不会鼓励银行把100多家央企和几百家地方国企债务暴露出来，“这个盖子是必须捂住的。”

作为有望首批试点本轮债转股的政策性银行，国开行意愿也许更为积极。一国开行人士表示，“大部分贷款不是融资平台就是国企，内陆的国开行和政府更密切，有些时候也是主动被动地和政府意愿捆绑一块了；像山西海鑫、江西赛维这些企业，我们的贷款金额都不小，债转股也是为下一步通盘考虑了。

**需合理设计债转股框架**

企业间的债权转股权是常见做法，在处理银行不良资产的时候，美国、日本和中国都曾实施过债转股。不过，中国新一轮债转股需要理清思路、合理设计框架，有可能先行试点，其规模有限。

一位国有大行高管表示，债转股不存在银行意愿高不高的问题，从业务上多了一种可能性和通道，从政治上讲是承担国有大行的社会责任；从操作上讲，债转股的客户，一定是短期有压力和风险，通过改革和重组能降低成本，为企业长远发展带来机会。银行从长期看有更好的回报，不会简单地为了转化不良而债转股。

他并称，不同于上一轮债转股是银行将资产出售给资产管理公司，后者通过债转股方式处置部分不良资产，本轮债转股必须要突破商业银行法的限制，将由银行直接持有或通过子公司间接持有股权，且可能先从去产能行业入手。

现行的《商业银行法》第43条规定：商业银行在中国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

上述监管层人士则认为，债的范围不一定仅限于不良资产，除了贷款外，也可以包括债券等其他债务；同时，债也不一定仅限于银行的资产，当前除银行之外的一些金融机构也有较多不良资产，需要考虑解决办法。

由银行指定的实体实施债转股，是一个选择。熔盛重工此前债转股方案公告就称，“本公司建议与债权银行或其指定实体订立债权银行认购协议。”

中国建设银行(601939.SS)副行长庞秀生近日撰文指出，全国转股规模可能达到万亿级别，由于规模巨大，建议鼓励银行出资成立专门投资管理子公司作为实施机构，通过市场化方式筹集社会资金投资债转股企业股权，同时归还银行贷款。

全国人大财经委副主任委员吴晓灵亦撰文称，让银行通过股权基金的方式实行债转股,可以减少债转股的道德风险，企业知道进入债转股程序首先放弃的是经营权和重组主导权，就不会形成争当债转股企业的局面。

道德风险是上一轮债转股的主要问题，因此，不少市场人士担心，在本轮债转股中，部分企业可能为了达到本轮债转股要求，主动核销债务，进而推高债务率；而地方政府为帮助当地企业脱困尽量对企业进行包装、骗取债转股资格等问题。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。而本月宣布暂停全部未到期债券交易的中国铁路物资公司，作为国资委直属央企，令市场不免期待其会否尝鲜债转股试点。

关于本轮债转股企业范围选择，央行行长周小川此前明确，主要是针对杠杆率比较高的公司，并不是针对特定规模或产权结构的某一类企业；降低存在过剩产能部门的杠杆率，也是制定这个政策的一个目的。而中小企业因为没有过度贷款，杠杆率不算高。

庞秀生则认为，可以出台负面清单，比如地方融资平台、房地产企业以及产能严重过剩且不具备行业领先技术的“僵尸企业”，明确不宜债转股，不妨碍正常的市场出清；同时，必须坚持市场化原则，由银行、债转股实施机构、企业三方自主协商是否转，不宜由政府部门直接确定名单。

前述外资行高管指出，债转股并非债权人普遍选项，其市场化核心恐怕相关政策也给不出很大的制度红利，“新一轮债转股方案即便可能带有阶段性特征，也应考虑未来转化为长期政策的需要。”

（完）