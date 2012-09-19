中国铜电缆产业出现景气复苏讯号

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透上海9月19日电---业界消息人士称,中国铜电缆的用铜需求在8月出现少许改善,这是中国政府基建支出计划可能提振电线电缆业的第一道讯号.
中国电缆厂商指出,中国最大电缆采购商--国家电网今年夏季的招标数量有所增加.
中国政府本月批准了60项基建项目,价值超过1,500亿美元,目的是刺激经济.
分析师指出,订单成长是恢复电缆产业信心的第一步,而且由於大型厂商抢得订单,这可能会推动产业整并.电线电缆业占了中国的40%铜需求.
"国家电网过去两个月提高了招标量,特别是8月,"浙江省一家大型厂商向路透表示,但未透露进一步细节.
沪安电力9月6日公告,先前两个月已接获国家电网价值近3亿元人民币的供应合约.
其他指标亦显示需求改善.
根据金属研究谘询公司上海有色网数据,铜电缆制造商的产能利用率8月底跳升至78.7%,较7月上升10个百分点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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