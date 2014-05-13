中国能够应对影子银行威胁 不会发生系统性危机--苏皇

路透北京5月13日 -苏格兰皇家银行(RBS.L)最新研究报告认为，影子银行不会对中国金融稳定或增长前景产生系统性威胁。市场对影子银行问题将导致中国经济硬着陆甚至系统性危机的担忧，显然是被夸大了。

报告认为，与公众认知相反，中国的许多影子银行产品的风险其实相对较低。除了高风险、高回报工具之外，投资者还购买了大量低风险产品，而且相当大部分都计提了准备金并纳入银行的资产负债表。同时，企业的产能过剩和财务压力也被过分渲染。

“重大的信贷事件可能会严重动摇人们对影子银行的信心，并对增长有严重影响。但我们没有充足理由认为这将造成系统不稳定性或硬着陆。”苏格兰皇家银行中国首席经济学家高路易称。

报告认为，如果情况确实明显恶化，中国政府也有能力消化财务损失。政府总债务--包括地方政府及其投资工具债务--处于中等水平，相当于GDP(国内生产总值)的57%。如果政府需要发行更多债券，中国还有着相当于国民产出50%的国民储蓄。在发生重大财务压力和紧急援助的情况下，公共债务总额可能升至GDP的64%。

此外，中国的金融系统也依然强健。大部分的贷款由国内机构提供资金，使其更加不易受到过去导致新兴市场危机的外部情绪逆转的影响。贷存比也远低于最近几十年经历了金融危机的国家。

报告称，中国的债务增长过快，决策者已经开始收紧中国的货币政策，并试图控制杠杆和银行对同业拆借市场资金的依赖。中央政府正对地方政府和国有企业等贷款人实施更严格的预算限制。今年3月，政府容许中国发生首次企业债券违约事件，已经发出不会无条件支持所有发行人的信号。

不过如果对中国增长率的担心导致政府放宽货币政策，控制信贷增长的必要工作可能被推迟。当信贷增长大幅超过产出增长时，市场的紧张情绪必将持续，特别是当更多违约事件出现的情况下。但是人们应该明白这些情况都不会对中国金融稳定或增长前景产生系统性威胁。

报告显示，中国影子银行于2009年开始迅速发展，截至去年底，影子银行规模已达37万亿元人民币（约合6万亿美元），相当于GDP的65%。（完）

(整理 李贺; 审校 张喜良)

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