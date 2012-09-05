今年企业债发行将向交通、能源等产业倾斜--报载

路透上海9月5日电---受政策支持和鼓励的产业今年将获得更多资金支持.中国证券报周三报导,今年企业债发行将进一步向重大交通、通讯、能源等产业项目倾斜,发改委已按照债券资金投资的领域,将今年企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类.

报导指出,其中绿色通道类项目包括将即报即审、简化程序、尽快发行;重点支持类项目将分类排队、加快审核;正常审核类项目则视为普通类别对待.

进入绿色通道类的产业项目有:保障性安居工程;重大在建续建项目,具体包括重大交通、通讯、能源、原材料、水利、电网改造、洁净煤发电、智能电网等.其中能源通道建设将获企业债大力扶持,具体包括油气管网、LNG(液化天然气)存储接收、西电东送、高速公路剩余路段和内河水运项目.

此外,发改委对铁路建设债券也实施一次核准、分次发行的简化程序.进入绿色通道的还有关系全局的重点结构调整项目,包括大飞机和重点航空航天工程和战略性新兴产业等项目.

重点支持类项目包括:中小企业集合债、关系民生的农产品流通基础设施和城市基础设施项目、节能减排和环境保护项目、紧缺优质农产品生产类项目、国家区域发展规划支持项目及养老家政物业民营医院等项目.

中国证券报周二援引权威人士称,目前非财政百强县平台公司不得发行企业债的规定近期或将调整,今後或以某一年百强县末位财政数制定一个基准,如果发行人所在的县级财政状况超过这一基准,发改委就受理发债申请.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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