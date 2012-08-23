中国炼铜厂买进实货铜令投机客跟风

* 金川集团在8-9月间购买量可能达到15万吨

* 投机客跟进大买

* 保税库存为65万吨,较6月增10万吨

记者 任玉兰 编译 沈以文/王洋

路透香港8月23日电---交易商表示,中国金川集团旗下的交易部门买进数万吨铜,刺激投机客过去两周内在中国实货铜市场大量买进,很可能引发现货铜进口套利.

金川交易部门的一名交易经理表示,他们8-9月间在国内市场可能买下高达15万吨精炼铜.金川集团是中国第三大炼铜厂.

"这些铜是用来满足本地供应需求,"上文提及的经理表示.由於事涉敏感,他拒绝透露姓名."我们已经买了好几万吨."

他表示,国内和伦敦金属交易所(LME)的价差不佳,迫使该公司将进口来的合约精炼铜再卖出去,然後从本地购买相同的数量以履行供货合同.

交易商表示,冀望金川买盘将提振铜价的投机客,过去两周持续买进实货铜.

"我们也在买,这个市场现在超火热,很多人都在找实货铜,"一大型贸易行的交易员表示.

他补充称,投机客也想推高上海期交所近月铜合约的价格,这样就能迫使空仓在9月17日合约到期前买进实货铜.

一旦买盘推动套利窗口打开,贸易商和投资者将进口以进行即期交割,或者为其在上海保税仓库中的库存缴纳增值税,以便将这些货物在国内市场上转卖出去.

交易员估计,本周已运抵上海但未缴纳17%增值税的库存较6月末的水平增长18%至65万吨左右,追平2011年5月创下的纪录水平.

交易员表示,本周保税区库存铜较LME现货价格有50-80美元的升水,低於6月末的70-80美元.

本土市场实货铜价格周四上涨3.3%至每吨约56,310元人民币(8,900美元),8月3日时曾创下月低54,470元.

通过考量中国国内现货铜价、LME现货价格和17%的增值税而得出的现货套利价差从5月时的年度高位逾3,000元人民币收窄至周四的每吨400元下方,尽管今年中国经济放缓打压了国内的铜需求.

套利窗口上次打开还是在2011年末,当时於12月将中国铜进口推升至纪录水平.(完)

--译文审校 王冠中

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