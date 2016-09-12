焦点：中国铜需求在夏季过后升温 但下半年增长仍预计放缓

图为2012年3月资料图片，显示工人将阴极铜运进中国洋山深水港附近的仓库。 REUTERS/Carlos Barria

路透墨尔本9月12日 - 在夏季工厂活动低迷期过后，中国的铜需求开始升温。而便宜的升水与疲弱的全球铜价，也刺激贸易商的买兴。这些因素料将提振本月的中国铜进口。此前中国铜进口在8月降至12个月低点。

贸易商与分析师表示，这股买兴可能帮助抑制中国铜出口，但可能不足以抵销今年预计出现的大量新供应，这将使得铜价进入2017年时面临更大压力。

“我们正在摆脱夏季的低迷态势，”香港CRU的分析师Matthew Wonnacott表示，“但就需求而言，我们仍然有些谨慎。”

Wonnacott表示，虽然中国房价上涨正在刺激新的房地产开发活动，但上半年曾支撑需求的中国电力行业大批订单料将消退。

CRU预测，下半年中国的铜需求增长将由上半年的2.1%放缓至0.8%，第四季均价将由当前的大约每吨4,600美元上涨至4,700美元，2017年随着矿山供应增长，回落至4,500美元以下。

中国虽然是铜的净进口国，但利用进口精矿石生产的精炼铜越来越多。

上周铜溢价由约四年低点45美元上涨至50美元，而且经纪商称中国保税仓库的铜库存自4月以来首次下滑，均折射出中国需求好转。

“我们认为这反映出9月国内需求好转，支撑因素既有季节性趋势，也有7月南方洪水造成破坏后企业活动反弹，”渣打在一份报告中称。

“国内金属加工厂的反馈也显示，最近几周建筑业订单增长。”

铜价接近六年低点且升水处于历史低位，促使一些贸易商进行囤货。中国国内铜价仍低于国际市场，意味着贸易商进口铜就会亏钱，但他们指望着价格上涨或者从其他地方找到有赚头的机会。

“进口损失在一定程度上超过可承受水平，因此从8月末到9月从保税仓库进口铜将有所增加，”一位在新加坡的交易员称。

不过，中国的供应过剩情况不大可能很快消失。这些过剩供应对外出口，使得LME铜库存过去一个月增加60%。

尽管需求有回暖迹象，但终端需求可能仍面临不利因素。

“我认为，第四季所有工业商品的需求增速都将普遍放缓。进入第四季不会出现风暴，但或许会有一些修正，”这位交易员称。(完)