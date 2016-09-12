焦点：中国铜需求在夏季过后升温 但下半年增长仍预计放缓

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透墨尔本9月12日 - 在夏季工厂活动低迷期过后，中国的铜需求开始升温。而便宜的升水与疲弱的全球铜价，也刺激贸易商的买兴。这些因素料将提振本月的中国铜进口。此前中国铜进口在8月降至12个月低点。
贸易商与分析师表示，这股买兴可能帮助抑制中国铜出口，但可能不足以抵销今年预计出现的大量新供应，这将使得铜价进入2017年时面临更大压力。
“我们正在摆脱夏季的低迷态势，”香港CRU的分析师Matthew Wonnacott表示，“但就需求而言，我们仍然有些谨慎。”
Wonnacott表示，虽然中国房价上涨正在刺激新的房地产开发活动，但上半年曾支撑需求的中国电力行业大批订单料将消退。
CRU预测，下半年中国的铜需求增长将由上半年的2.1%放缓至0.8%，第四季均价将由当前的大约每吨4,600美元上涨至4,700美元，2017年随着矿山供应增长，回落至4,500美元以下。
中国虽然是铜的净进口国，但利用进口精矿石生产的精炼铜越来越多。
上周铜溢价由约四年低点45美元上涨至50美元，而且经纪商称中国保税仓库的铜库存自4月以来首次下滑，均折射出中国需求好转。
“我们认为这反映出9月国内需求好转，支撑因素既有季节性趋势，也有7月南方洪水造成破坏后企业活动反弹，”渣打在一份报告中称。
“国内金属加工厂的反馈也显示，最近几周建筑业订单增长。”
铜价接近六年低点且升水处于历史低位，促使一些贸易商进行囤货。中国国内铜价仍低于国际市场，意味着贸易商进口铜就会亏钱，但他们指望着价格上涨或者从其他地方找到有赚头的机会。
“进口损失在一定程度上超过可承受水平，因此从8月末到9月从保税仓库进口铜将有所增加，”一位在新加坡的交易员称。
不过，中国的供应过剩情况不大可能很快消失。这些过剩供应对外出口，使得LME铜库存过去一个月增加60%。
尽管需求有回暖迹象，但终端需求可能仍面临不利因素。
“我认为，第四季所有工业商品的需求增速都将普遍放缓。进入第四季不会出现风暴，但或许会有一些修正，”这位交易员称。(完)
(编译 张涛/李春喜/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林/白云)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。