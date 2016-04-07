焦点：中国未来数月料加大铜出口 震撼全球铜市--交易员

2012年3月23日，上海洋山港附近一处仓库，一名工人在用叉车搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港4月7日 - 中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。

据四名铜交易员(其中两名来自中国的国营冶炼厂)称，预计未来几个月中国会加大铜出口量，一反往常甚少出口的做法。2016年头两个月，中国精炼铜出口月均不足10,000吨，2015年的月均出口为17,000吨。

若中国真的增加铜出口，将给全球铜生产商及投资者带来重大影响，这尤其是因为目前的时机，正好是通常情况下中国铜需求最为强劲的时期。中国为全球最大铜消费国。

而且这还将进一步表明，中国经济仍在艰难应对不利因素的打击。建筑和制造业等一些需要铜的行业，在过去几年所遭受的打击尤为沉重。

中国的交易员和分析师表示，中国的精炼铜供应本就严重过剩，而建筑和电子制造业的放缓又扼杀了需求，令国内庞大的炼铜行业雪上加霜。

“中国炼铜厂商所面临的形势可能是20年来最差的。但他们不会承认。(如果他们开始出口)我也丝毫不会感到奇怪，”某亚洲铜生产商的一位消息人士表示。他拒绝透露姓名，因未获授权对媒体发表评论。

中国出口增加将标志着全球铜贸易流动的突然转向；2015年中国的精炼铜进口还创出了纪录高位。

若真的出口，将是对市场信心的一次重大打击。铜价自1月中旬以来已上涨了逾10%，支撑了市场信心。

中国出口铜，也将给全球主要矿业公司增加铜产量的合理性画上问号。这些厂商增产，就是基于中国长期需求将保持强劲的假设。

过去20年来，全球各地铜企纷纷开新矿并增加现有铜矿产量，因为他们知道无论他们生产多少中国就会吃进多少。

但是中国步履蹒跚的经济令这一切发生了改变。很多住宅建筑，尤其是二线城市房屋仍空置，这意味着新住宅项目需求已是一落千丈。

**铜需求减弱**

消费滑坡之际适值2015年和今年年初进口激增，这使得中国铜库存越积越多，甚至第二季这个以往铜需求旺季，也无力拉中国冶炼厂一把。“今年我们仍将会看到季节性需求增加，不过可能要逊于前几年，”一国有炼厂不愿具名的交易商说道。

据安泰科分析师何笑辉估计，包括保税仓库库存，交易所库存以及贸易商和炼厂持有的铜在内，目前中国精铜库存可能超过100万吨。

这相当于2015年中国915万吨精铜消费量的11%。

据三位交易员称，上海保税仓库里或许储存了超过48万吨铜。储存在保税仓库的金属是免税货物。

截至3月18日，上海期交所监控的铜库存触及394,777吨的纪录高点，不过截至上周五铜库存已降至368,725吨。

中国的冶炼厂或许还利用税制以减少可能缴纳的关税。

至少有八家中国大型冶炼厂允许在出口精炼阴极铜时遵循一种税制。根据这种税制，进口铜精矿原料的冶炼厂日后如果将精炼铜用于出口，则可以免征17%的增值税，出口时还可免除10%的出口税。

“我们发现，在其它市场中原材料进口一直大幅增加，为过剩的产能提供原料，然后将产品出口到国外。这种趋势暗示，这套策略也可以复制到铜市。”澳新银行资深大宗商品分析师Daniel Hynes说。

铜出口和库存图表：tmsnrt.rs/1McNRn0

(完)