中国大型铜炼厂计划加大出口--江西铜业高管

路透香港3月14日 -江西铜业副总经理吴育能周五表示，中国大型铜炼厂计划将精炼铜出口量提升至原来的三倍，并且在考虑减少产量，因目前国内价格低迷。

他通过电话对路透表示，包括江西铜业(0358.HK)(600362.SS)、铜陵有色金属(000630.SZ)和金川集团在内的六家大型铜炼厂已同意将精炼铜月出口量增加至每月15万吨左右。(完)

(编译 王洋; 审校 李婷仪)

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