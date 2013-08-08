沪铜收盘大涨3%至近两个月高位 贸易数据强劲提振多头信心

路透北京8月8日 - 在强劲的中国贸易数据提振下，上海期铜周四收盘大涨逾3%，一举升破一个多月的盘整区间。分析师表示，宏观面的转暖令市场信心逐渐恢复，加之近期对铜的实体和融资需求均较稳健，期价短线料呈偏强震荡格局。

沪铜主力1311合约收涨3.06%，至每吨51,510元人民币，创6月17日以来收盘高位。

中国海关数据显示,7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，均远超路透预估。其中未锻造铜及铜材进口410,680吨,较上月的379,951吨上升8.1%，至14个月高位。

新湖期货的金属分析师廉正表示：“尽管7月铜进口的内外价差没有6月理想，但从融资的角度还是有一定吸引力。国内保税区升水较高，吸引了一部分铜从东南亚等地流入。实体需求方面虽是淡季，但也没有一些人担心的那么清淡。”

他并称，沪铜短线料维持偏强震荡格局，但上方52,000-53,000的压力较大。市场将关注9月美联储是否收紧货币政策，以及国内消费旺季的需求力度，若届时达不到市场预期，可能会开启新一波跌势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周四一度升至每吨7,170美元，亦为6月17日以来最高。本地时间15：55报每吨7,153美元，上涨2.1%。

上海金属网数据显示，上海铜保税库平均溢价周四升至210美元，接近四年高位。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1311 51,510 3.06 282,970

黄金(au) 1312 258.10 0.60 144,032

螺纹钢 (rb) 1401 3,743 1.05 1,588,342

橡胶 (ru) 1401 19,070 4.01 188,346

大商所 豆粕 (m) 1401 3,154 0.80 1,852,524

豆油 (y) 1401 6,900 -0.38 738,536

焦炭 (j) 1401 1,517 2.29 285,236

郑商所 白糖 (sr) 1401 4,964 0.79 528,716

棉花 (cf) 1401 19,765 -0.10 71,742

中金所 沪深300(if) 1308 2,265.4 -0.20 60,291

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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