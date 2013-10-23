沪铜收盘小跌 但仍守住52,000关口

路透北京10月23日 - 上海期货交易所的沪铜期货周三收盘小幅下滑，甫公布的美国非农数据不及预期，加重了铜疲弱基本面前景，且今日国内股市走弱，加上国内现货消费的疲弱拖累沪铜等工业品期货表现，沪铜最终小幅收跌。

沪铜主力1401合约周三收盘下跌0.21%至52,100元人民币，而伦敦期铜周三从近一个月高点下滑，因交易商了结获利，此前美国公布低迷的就业报告，加重了铜的疲弱基本面前景。

“工业品期货走弱，受国内股市走低拖累。而铜的现货市场升水起不来，维持贴水报价，说明现货消费有所转淡。”上海中期铜分析师方俊锋称。

中国股市沪综指周三收跌逾1%至近三周新低。

不过，沪铜在52,000元一线的支撑作用仍比较明显，今日仍有7,000多手新增持仓，说明铜市仍有资金重新入场的迹象。

但他强调，铜消费季节转淡，估计短期内沪铜仍将在51,000-53,000元这一震荡期盘整，看不到突破这一格局的因素出现。当前多空方力量相对均衡，且国内外套利窗口没有打开，国内现货贸易商因资金面紧张亦抑制其买入的积极性。

中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情况下，可采取单向保证金制度。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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