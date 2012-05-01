中国将加大力度向伦敦金交所出口电解铜--江铜子公司

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港4月30日电---江西铜业国际贸易有限公司称,中国大型铜冶炼和贸易公司已达成共识,将在未来两个月内加大向伦敦金属交易所(LME)注册仓库交仓力度,出口"足够"数量的电解铜.
根据路透周日晚间收到的声明,江西铜业(0358.HK)(600362.SS)子公司江铜国际贸易公司称,上述铜冶炼公司包括中国铜原料联合谈判小组(CSPT)主要成员企业和祥光铜业等,期望通过此举调剂国内外市场供求.
上述公司研讨了目前阴极铜的供需情况和市场比价关系,认为目前国内消费不景气,中国保税库库存居历史新高,而LME库存被个别公司炒作,国内外铜市场严重扭曲,伤害了中国铜工业健康发展.
LME市场明显的供应吃紧迹象,推动伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约走强,周五晚间一度升至三周最高,高见每吨8,433美元,收盘时则未成交.(完)
--记者 任玉兰/陈敏; 审校 屈桂娟
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。