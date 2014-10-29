焦点：明年中国铜加工精炼费增幅可能高达20% 受惠于铜矿产量提高

路透香港10月29日 - 冶炼商高管及交易商称，明年中国铜冶炼商为全球矿企加工原材料铜精矿时，可能将多获得9-20%的费用，这反映全球铜矿产量增加。

中国冶炼商预计对清洁、2015年标准铜精矿的指标加工精炼费用(TC/RC)将从2014年的每吨92美元和每磅9.2美分，分别涨至100-110美元和10-11美分。

加工精炼费用由矿商支付给冶炼商，以将精矿加工成精炼金属，这些费用会从冶炼商购买铜精矿的价格中扣除。随着铜精矿供应增加，冶炼产能需求和费用亦上涨，这就为冶炼商带来了更高利润。

根据路透数据，2015年铜矿产量料较上年增长8.6%。

中国冶炼商此前预计，2015年加工精炼费用为115美元左右，在上周伦敦举行的LME Week上与全球矿商研讨后又小幅削减了预期。冶炼商高管称，矿企在讨论中没有给出预估数字。

一位因未获授权与媒体沟通而拒绝具名的高管称，矿企不愿意大幅上调2015年合约加工精炼费用，理由是一些新矿企将争购它们的供应，用于掺混到自己的低品位供应中。

“如果达到105美元和10.5美分，就不错了，”该高管表示。

但另一位大型冶炼商的高管表示，很多中国冶炼商认为，这些用于掺混的买需不足以大幅左右2015年合约加工精炼费用。

两位高管及一位行业消息人士透露，包括自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)与必和必拓(BHP.AX)在内的冶炼商和矿产商，将于下个月举行第一轮正式磋商，冶炼商的初始报价可能在115-120美元和11.5-12美分。

而据一家西方矿产公司的消息人士，全球矿企可能希望2015年加工精炼费用低于100美元和10美分。

中国冶炼商和自由港商定的2014年费用为92美元和9.2美分。冶炼商未能同必和必拓敲定全年费率，但同意2014年上半年以99美元和9.9美分的价格结算。

日本最大的铜冶炼商--泛太平洋铜业公司已经将2015年的加工精炼费用目标定在100美元和10美分以上。与此同时，欧洲冶炼商预期的价格在105-115美元和10.5-11.5美分。

**智利铜企Codelco**

随着新矿山投入运营，市场对清洁、标准铜精矿的混合需求正在增加，有这样需求的企业包括Codelco在智利的Ministro Hales矿以及中铝3668.HK在秘鲁的Toromocho矿。

熟悉Codelco业务的业界消息人士称，2015年Codelco可能将从国际市场购买约30万吨清洁、标准铜精矿，与来自Ministro Hales矿的约3万吨铜精矿相混合，再出售到中国。

Codelco的智利代表拒绝发表评论。

该公司预计中的采购量相当于中国9月创下的最高纪录进口量的四分之一。

Codelco的混合铜精矿预计在2015年出售给中国，加工精炼费用料较标准品位费用每吨高出约10美元，每磅高出1美分。(完)

(编译/审校 于春红/朱晓军/高琦/杜明霞)

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