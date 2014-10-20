2015年中国精炼铜消费量料至少上涨6%

路透香港10月20日 - 分析师和行业高管表示，2015年中国精炼铜消费量预计将至少增加6%，因受电力网络新投资以及铁路项目需求带动。

不过，新住宅和商业建筑项目料将放缓，可能会让中国的铝和镍消费成长放缓。

电动自行车产量下滑，可能也会造成铅需求成长降温。锡的需求料受到化学品以及镀锡钢模板生产商支持。

一位国有铜生产厂家的高层表示，明年中国预计将完成2014年电力计划的电网订单，同时还将启动2015年新投资计划。

中国电力行业是铜消费大户。原本2014年新电力网络的投资额预计将提高逾10%，但今年上半年较去年同期却下降了0.6%，这让市场预期第四季和明年初之间将有更多订单产生。

“在中国，大型（基础建设）项目通常在每届政府执政的第三年启动。明年就是本届政府就任以来的第三年。”一位管理人士说道，他拒绝具名，因为未被授权对媒体谈论此事。

一家大型精炼铜终端用户的经理表示，铁路项目对于电缆和电线的订单需求自8月以来上升，明年料也将保持强劲。其并预计明年的铜消费有望增长超过7%。

这高于国有研究机构安泰科的预估，该研究公司认为2015年铜消费增长约6%，并预估今年增幅为6.7%，消费量达到875万吨。

安泰科资深分析师杨长华认为，明年空调厂商的需求下滑料令铜消费增幅受限。

三位行业消息人士称，中国仍然稳健的需求增长料将帮助支撑LME期铜价格。一家中国对冲基金的交易员预计，明年LME期铜均价料比今年上涨5%。

**房地产带来拖累**

金属行业消息人士表示，新的房地产项目明年可能放缓，即便银行上个月放松对部分购房者的贷款条件。房地产项目通常会需要铜、铝、锌和镍等金属。

一家国有炼厂不愿署名的管理人员表示，明年交通和电力传输行业对铝的需求可能增加。

这位管理人员和上海SMM分析师Wang Chunhui表示，明年原铝总消费量可能增加7-9%，2014年料增加10%。Wang Chunhui预计2014年消费量为2,700万吨。

明年原铝产量可能增加约10%至3,000-3,100万吨，受新产能带动。高产量和需求平平的情况可能提振半成品出口。

新的房地产项目减少还可能影响锌和镍需求。

安泰科预计今年中国精炼锡需求持平，略高于15万吨，并预计明年需求略微上涨。

安泰科并预计2015年中国精炼铅需求料增加4%至510万吨，2014年为增加5%。因为电动车产量在过去几年快速增长后，将开始回落。(完)

(编译 洪曦/高琦/杜明霞；审校 张明钧/艾茂林/李婷仪)

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