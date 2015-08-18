今年中国铜供应将明显不及预期 此轮供应扩张周期或接近尾声

路透北京8月18日 - 中国金瑞期货研究所发布最新报告认为，根据其对原料端的观察及冶炼环节的调研，预计今年中国铜供应将明显不及预期，且今年铜的供应干扰仍在持续，制约铜供应的焦点再次回到铜精矿市场，使其不得不开始考虑此轮铜供应扩张周期是否已逐步接近尾声的可能性。

以下为金瑞期货研究员李丽、罗平、叶羽钢撰写的报告《今年铜供应将明显不及预期》全文：

2011年以来，铜供应进入扩张周期成为“崆峒派”做空铜价的主要逻辑之一，铜价近四年多总体也处于熊市格局之中。然而，铜在供应端伸缩弹性引发的每一次铜价大幅反弹也令“崆峒派”很是受伤和不理解，但现实是铜的供应干扰仍在持续。根据我们对原料端的观察及冶炼环节的调研，我们预计今年铜供应将明显不及预期，且这次供应的干扰使我们不得不开始考虑此轮铜供应扩张周期是否已逐步接近尾声的可能性。

铜精矿供应干扰不断，今年供应增速将明显不及预期

年初时，主流机构对2015年全球铜精矿供应均给予较为乐观的预估。例如，CRU预计全球铜精矿产量增速可以达到4.9%左右，而ICSG预计为6.5%左右。然而，今年以来，由于部分矿山因环保、劳资问题、暴雨、电力等干扰性因素影响导致了铜精矿产量增速的放缓；同时，部分新建项目因铜价的低迷及环保等各方面压力，延迟了投产时间，最终导致上半年全球铜精矿产量并未如预期般出现大幅增长。

对于下半年，铜精矿供应的不确定性仍然较大。例如，赞比亚因电力短缺将继续困扰其铜矿山的产出、智利罢工事件仍可能持续发酵等等，CRU已将2015年全球铜精矿产量增速下调至2.2%，这意味着2015年全球铜精矿产量增量预计从年初的71万吨缩小至32万吨。

最后，我们再分析一下国产铜精矿的情况。2012-2014年，国内新投产矿山较少，铜精矿产量增幅已开始回落，今年上半年则出现了产量的负增长。一方面，从原有矿山来看，目前国内矿山亏损现象较为普遍，部分企业已处于停产之中。另一方面，从新投产项目来看， 2015年新投产的项目偏少，对国内铜精矿增量贡献较为有限。综合来看，我们预计2015年国内铜精产量将出现小幅下滑。

TCRC意外逆袭，冶炼厂很受伤

年初以来，铜精矿现货加工费一路下行，国内进口铜精矿零单加工费TC已下降至80美元/吨下方，较去年最高的130美元/吨下降近40%。一方面，现货加工费的下行佐证了上半年全球铜精矿产量不及预期的观点；另一方面，对于长单占比相对低的冶炼厂也形成明显的打击，在目前铜价低迷的背景下，下半年铜精矿供应可能继续受到拖累，因此我们预计下半年的冶炼产量实际增长或将有限。

年初时，不少机构预计今年国内精铜产量增加幅度在70-90万吨左右。然而，按照我们的观察，如果国内新增精铜产量要达到预期的50万，整个原料供应将面临更加紧张的格局。原因是中国上半年国产铜精矿、进口废铜和粗铜分别增加-6、-2.5和-4.5万吨，这意味着增量产量原料来源将主要依赖于铜精矿的进口，而根据前面全球铜精矿供应增长的分析，预计2015年境外铜精矿增量将缩小至32万吨（假定国内铜精矿2015年产量同比持平），也就是原料市场将进入短缺状态。

最后，从实际国内新增冶炼产能的投产情况来看，新投产项目投产进度低于预期。根据我们对国内新增项目的跟踪情况来看，部分项目未能按照年初的计划如期投产，如方圆的项目因资金等方面的原因迟迟未有粗铜产出、紫金的项目实际投放产能比计划的少、中国黄金的项目至今仍没有有效的产出。

废铜供应持续收缩，导致原料供应减少及精铜消费增加

废铜是全球铜资源供应的重要组成部分，目前全球有近三分之一的铜金属消费来自于废铜。同时，中国废铜进口占全球废铜贸易量的60%左右，这意味着中国废铜进口量是观察全球废铜供应的一个重要指标。

2013年以来，随着铜价再次回落至偏低水平，中国废铜进口呈现出明显的负增长趋势，截止2015年1-6月累计同比仍然下滑4%。废铜供应持续收缩对铜市场的影响主要体现在两个方面：一方面是减少精铜生产的原料来源，在保持相同冶炼产量的情况下需要更多的粗铜（间接体现为铜精矿）作为替代，这一点我们在国内冶炼产量预估部分已有分析。另一方面，部分原来使用废铜为原料加工铜材的企业将需改用精铜为原料，根据我们对上半年基本面数据的梳理，预计国内这部分替代的量在3万吨左右。

国储收铜助力，供应弹性更显神秘

上半年，国内铜消费表现略低于预期，所以国内现货端出现的低库存、高升水现象的主要原因来自于供应端的伸缩弹性。一方面，冶炼产量的增长低于预期；另一方面净进口的同比减少。然而，除了上述原因之外，中国表观消费与终端消费之间我们仍然观察到至少有14万吨的铜库存不知去向，扣除前面分析中废铜供应收缩导致的替代消费3万吨左右，仍有11万吨左右的量不知去向。据我们多方了解，上半年产业链各环节并没有明显的库存增加，而自年初起国储有收铜动作，其中包括执行去年的长单，预计收储的量在10万吨以上。实际上，今年年初时有报导称中国国家物资储备局计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，且如果价格较低，其实际购买量可能是该数字的两倍以上。这意味着在国储收铜的助力下，铜的供应弹性显得更加神秘。

综合来看，今年铜的供应干扰仍在持续，我们预计今年铜供应将明显不及预期，且今年制约铜供应的焦点再次回到铜精矿市场，使得我们对今年出现的供应干扰保持更加谨慎的态度，并不得不开始考虑此轮铜供应扩张周期是否已逐步接近尾声的可能性。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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