中国将继续扩大铜冶炼产能--行业会议

路透伦敦10月8日 - 分析师在一场行业会议上称，尽管铜价已跌至六年低点，中国仍将扩大铜冶炼产能，因其减少仰赖进口精炼铜。

分析师说中国也将继续投资海外矿场，以确保铜精矿供应。

伦敦金属交易所指标期铜CMCU3今年以来跌去将近五分之一，主要受中国需求疑虑的拖累。

在Metal Bulletin铜精矿会议上，北京矿冶研究总院分析师称，预计到2017年时中国炼铜产能将增加90万吨。自2007年以来，中国冶炼产能已增加两倍至600万吨。

“中国将继续仰赖进口精矿，”北京矿冶研究总院分析师Min Cui说。她表示，中国2014年进口铜精矿增加17%，预计今年将再增加7%。

麦格理大宗商品研究主管Colin Hamilton则说，今年中国铜精矿进口将超过阴极铜，这是2006年以来首次出现的情况。

他说，随着对南美依赖增加，该趋势将持续下去。“中国从智利和秘鲁进口的精矿，从2012年底迄今已经增加超过一倍。”

中国也将必须增加精矿进口，因其国内矿场产出将继续下滑。(完)