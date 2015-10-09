中国将继续扩大铜冶炼产能--行业会议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月8日 - 分析师在一场行业会议上称，尽管铜价已跌至六年低点，中国仍将扩大铜冶炼产能，因其减少仰赖进口精炼铜。
分析师说中国也将继续投资海外矿场，以确保铜精矿供应。
伦敦金属交易所指标期铜CMCU3今年以来跌去将近五分之一，主要受中国需求疑虑的拖累。
在Metal Bulletin铜精矿会议上，北京矿冶研究总院分析师称，预计到2017年时中国炼铜产能将增加90万吨。自2007年以来，中国冶炼产能已增加两倍至600万吨。
“中国将继续仰赖进口精矿，”北京矿冶研究总院分析师Min Cui说。她表示，中国2014年进口铜精矿增加17%，预计今年将再增加7%。
麦格理大宗商品研究主管Colin Hamilton则说，今年中国铜精矿进口将超过阴极铜，这是2006年以来首次出现的情况。
他说，随着对南美依赖增加，该趋势将持续下去。“中国从智利和秘鲁进口的精矿，从2012年底迄今已经增加超过一倍。”
中国也将必须增加精矿进口，因其国内矿场产出将继续下滑。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。