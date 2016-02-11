焦点：中国铜进口飙升并非需求增大所致 不宜过度解读

2014年9月24日在上海自贸区拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 铜进口量与美元兑人民币： reut.rs/1KEVvW2

* 沪铜与伦铜价格对比： reut.rs/20HSvQb

* LME铜价下跌激励买盘

* 中国铜需求的增长不大可能很快改善

路透伦敦2月11日 - 全球主要消费国中国的铜进口量飙升，不应视为实际需求增强的迹象，因为进口的增加更多与补充库存有关。

12月精炼铜进口较上年同期飙升34.4%，达到创纪录的423,181吨，且预估认为，1月份的进口规模也很大。

“我们的客户预计人民币会贬值，在去年临近年底时补充库存，”中国一家铜进口商称，“套利窗口一直开启，这也是12月进口增幅如此之大的另一个原因。”

这里所谓的“套利窗口”是指伦敦金属交易所(LME)和上海期交所铜交易的价差。

LME指标期铜CMCU3约为4,500美元，去年下半年多数时间都低于沪铜价格。市场曾预期，随着中国进口增多，这一价差将收窄直至消失，但至今尚未成为现实。

“其中根本原因在于人民币贬值，导致国内市场参与者选择在上海期交所建立多头仓位，”麦格理在一份报告中称。

麦格理称，这可能意味着，与此同时LME空头仓位增加，“而不是说中国强劲的需求推高了国内铜价”。

LME注册仓库的铜库存为227,300吨，较去年8月高出约40%，而上海期交所监管下仓库的铜库存增加了近一倍至241,282吨。

人民币贬值令美元计价的大宗商品对于中国客户而言变得更加昂贵。中国央行去年8月让人民币贬值，引发市场震荡。人民币兑美元自那以来已累计下跌近6%。

今年全球铜需求估计在2,200万吨左右，中国占其中的近一半。中国去年铜需求料增长约2%，今年需求增幅可能不会有太大改善。

“今年上半年铜需求不会太好，”一家中国铜管和铜棒生产商的经理说，并称鉴于国内市场库存高企，空调生产商的需求可能疲软。

其他提到的导致铜进口增加的原因包括中国国储局收储，以及将精炼铜作为融资抵押品。

但这些原因无法解释为何铜精矿(又称铜矿砂)进口大幅增加，12月铜精矿进口较上年同期大幅增长26%，至创纪录的148万吨，但铜精矿并不能用于融资抵押。

“精炼铜和铜精矿进口复苏与人民币开始贬值有关系，是投资者试图在人民币进一步贬值前储备铜，”巴克莱的大宗商品分析师Dane Davis说。(完)