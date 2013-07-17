中国金属：下半年精炼铜消费量或续增，受益于政府支持电力行业投资

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
他表示，一旦出现政府支持的迹象，以精炼铜作为原料的锻造商就会开始增加库存，他并称，过去六个月来，库存一直被有意维持在低水平。
一名制造厂采购经理表示，许多锻造商现在增加铜库存的意向要高于上半年。该制造厂使用铜条来生产电子产品。
“下半年铜需求有可能比许多人的预期更好。市场上并没有很多铜，过去几个月库存也在减少，”这名经理表示。他因未获授权向媒体发表而要求匿名。
行业消息人士表示，过去一季国内库存减少和废铜紧缺，意味着内需增加将推高进口。中国铜生产的原料中有30%来源于废铜。
这名制造厂经理表示，锻造商第二季就已经增加了精炼铜的购买量来取代废铜，废铜紧缺会进一步增加对下半年精炼铜的需求。
三名不同金属生产厂家的高层表示，废铜紧缺意味着中国今年的精炼铜产量可能无法超过2012年的560万吨。
其中一名高层表示，8月、9月及10月的月进口量应会强劲，因为消费高峰季从9月开始一直到11月。
2013年前五个月，中国精炼铜进口降至109万吨，较上年同期下降了33%。6月数据将在下周公布。
交易商表示，上海保税仓库中的铜库存从1月底的约100万吨减少至40万吨左右。上海期交所CU-STX-SGH监控的库存上周降至16.8376万吨，较3月末时的年内高位减少三分之一。(完) (编译 田建华/梁睿雪; 审校 蔡美珍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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