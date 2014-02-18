《HOME专栏》中国铜进口强劲而其他地方闹铜荒 全球铜市即将迎来调整

图为越南一家电缆厂厂房内堆放的铜线，摄于2013年11月2日。 REUTERS/Kham

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月17日 - 中国又一次在全球铜市上强力买进。

1月未锻造铜进口创下新高，铜精矿进口也保持了近期增势。

上周发布这些初步数据如此强劲，令分析师感到意外。

2月初正逢农历新年，这个时点因素可能夸大了进口数据。中国再度抢购铜，是受到制造业需求还是融资需求推动，这也非常值得玩味。

但是有一点可以明确，那就是金属加速流入中国，导致世界其他地区供应枯竭。

其他地区的交易所库存都处于低位，伦敦金属交易所(LME)的库存仍在逐日下滑。

随之而来的供应紧张体现在LME期铜近月合约价差收窄。

而且，如果中国大肆进口是以牺牲其他地区为代价，那么紧张局面只可能进一步加剧。

市场即将迎来某种形式的调整，而且这不会是第一次。

**需求再度升温**

中国1月进口未锻造铜及铜材53.6万吨，较12月增长21%，较上年同期增长53%。

铜精矿进口共计104万吨，与12月创纪录的数字一致。

欲浏览中国精铜贸易图表，请点选(link.reuters.com/rat36v)

欲浏览中国铜精矿进口图表，请点选(link.reuters.com/sat36v)

中国正把世界其他地区可以供应的铜统统收入囊中，这一规模超过了多年来的水准。

铜精矿流往中国，因为加工这些精矿的炼厂产能都来自这里。

某些时候，原材料将被加工为精炼金属，广为讨论的炼厂瓶颈问题将得以缓解。

不过在此之前，中国正与世界其他地区争夺数量有限的精炼铜。

中国需求十分强劲。1月的详细数据将在本月稍晚发布，但是精炼铜进口很有可能创下月度历史新高，或者非常接近这个数字。

和往年这个时候一样，中国进口数据可能会因为农历新年因素而失真。大多分析师都希望通过2月数据来判断假日的影响程度。

还有一个问题在于，我们目前所见是否是中国买家增加定期出货合约的初步信号。中国买家选择该类合约，是为了在今年减少对现货市场的依赖。

这两方面都还没有定论，不过目前一切迹象都显示，去年9月左右启动的进口飙升趋势仍在延续。

**铜进口盛况**

这些铜都到哪里去了？

乐观者认为，中国铜进口需求回升是制造业持续繁荣的一个迹象。

他们可以把国家电网公司建设投资预算分配高于预期当作证明。

据估计，电力行业占中国铜消费的40%，因此国家电网今年预计支出增长13%，被许多人视为利多消息。

但中国的铜库存也急剧上升，这暗示融资需求在推动铜进口增长方面的作用几乎与制造业需要同样重要。

“很多进口铜可能是受到融资需求推动，因为第四季流动性持续紧张，利率上升，”巴克莱资本分析师在报告中写道("Chinakey commodity trade, new records"，2013年1月12日)。

他们进一步解释称，“尽管沪铜价格走低，使现货进口套利窗口关闭，但借款成本升高，激励融资进口，将铜转化为信贷，。”

这样的结果就是显性和隐性库存双双大幅增长。

目前上海期货交易所(SHFE)注册铜数量总计180,341吨，为去年6月以来的最高水平，较1月初增长超过54,000吨。

而保税区的铜库存据信也在增长。例如，巴克莱认为当前水平在600,000吨，从12月以来增长75,000吨。

上海的铜愈来愈多，在此同时，其他地方的铜却在迅速流失。

**铜荒**

伦敦金属交易所(LME)当前的铜库存在296,025吨，为2012年12月以来最低。多数库存是注销仓单、等待出运的状态。而作为lME合约真实流动性的基础，可交易库存仅仅在125,225吨的低位。

自年初以来，金属流入量清淡，更重要的是，可交易库存数量没有实质性变化。

而在美国，纽约商品期货交易所(COMEX)仓储系统的铜持有量不足16,000吨。

因此，近月合约的持续收紧，并不令人意外。

LME指标现货/三个月期铜价差上周收报逆价差每吨30.50美元，自去年10月以来未曾持续出现正价差。

**调整**

显而易见的是，如果中国库存升高而LME库存下降的趋势持续的话，那么势必要出现某种再平衡调整。

LME曲线进一步收紧最有可能引发这种调整，LME曲线收紧会吸引目前存放在中国的铜货重新流出。

欲浏览LME现货-三个月期货价差与中国铜出口走势对照图表，请点选：

link.reuters.com/gam86v

从上图可以看出，这种情况近年来已发生了两次。

在2011年上半年，这一进程相当平滑。LME逆价差最高到每吨60美元，算是相对温和，导致15万吨左右的铜从中国流出，转入LME库存系统。

其中不少被认为是来自上海保税仓库区，当时上海库存已持续攀升一段时间，就像现在一样。

2012年上半年的调整却要猛烈得多。LME现货-三个月期货的逆价差窜升至每吨100美元以上，中国冶炼商在单一月份(5月)交割10万吨，来回补空头仓位。

在这次事件后，中国当局对一些炼厂放松了出口规则，这也是为什么自此之后出口成为中国铜交易的固定元素，尽管规模相对较小。

不过，要引发更大规模的库存重新配置，将需要以LME现货价格上升提供更大的诱因。

以目前逆价差30-40美元的水准，LME铜曲线前端正开始升向过去曾抵消中国吸引进口力量的水位。

目前为止，对中国铜出口以及LME到货都没有产生明显影响。

这意味着，要解决中国铜持续上升的高库存，与中国以外地区不断下滑的低库存之间的紧张矛盾，还需要出现更大的诱因。

而关键的问题在于，这个进程究竟是会平顺一如2011年，还是狂暴一如2012年。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/石冠兰 审校 许娜/蔡美珍)

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