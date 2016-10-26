焦点：年底前中国铜进口料加快 人民币汇价下滑打开套利窗口--业界

路透墨尔本10月26日 - 分析师和贸易商表示，未来几个月中国预计会加快铜进口，因人民币汇价走弱打开套利窗口以及需求加速。一定程度上需求的加快是中国房地产市场繁荣的结果。

中国需求的改善可能会抑制其国内剩余产出向国际市场的流动，从而将铜价到年底时推升到一个更高的价格。2016年铜的交投几乎是持平的。

“今年中国需求要好于一些人的预期，”咨询公司CRU的矿业分析师Matthew Wonnacott表示，“存在三个月前我们未曾看到的一些上行可能。”

过去三个月中国精炼铜进口下跌，9月进口量较上年同期下降31%，部分归因于今年秘鲁矿山铜精矿供应大增后，中国铜产量又增加。

但年初迄今中国铜进口量增长9.8%至280万吨，此前本国铜价较高带动第一季进口量增长。

交易商称，人民币两周来的贬值再度提振了沪铜价格，开启了进口铜的套利机会。

与此同时，需求增加已使上海保税区实货铜交货时的升水提高。

交易商称，过去一周升水已增长20美元至85美元，为3月以来最高，而且料将进一步上涨。

今年中国铜需求一直以3.5%左右的强劲速度提升，受地产、电网投资、白色家电和汽车等行业繁荣的激励。

Wonnacott称，白色家电生产商料将开始再度补充库存，以弥补上半年的抛出。

CRU预计中国铜需求增长将在2017年放缓到2.3%，但如果政府再推刺激举措，那么铜需求会有进一步上升空间。

专注于新兴市场和大宗商品投资的对冲基金Academia Capital的投资总监Ivan Szpakowski说道，市场原本担忧中国政府遏制房地产市场过热的政策将很快限制铜需求，但现在看来也是忧虑过头。

“今年余下时间和明年上半年的中国铜需求料将相当强劲...从百分比增幅而言，肯定要比一年前强很多。”他表示。

“只消看看中国政府之前花费多长时间来给前次上涨降温，耗了有数月之久，而这次不过是刚开了个头。建筑业活动和金属消费要滞后于价格走势，这意味着本轮上涨周期动能仍未消退。”

住宅和商业建筑占了中国铜需求的约15%，电力行业需求占比近乎一半。根据渣打银行数据，今年头八个月的中国电网需求增加了33%。（完）