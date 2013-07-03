重发-中国金属：中国进口商在LME仓库排队拿铜--交易商

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路透香港7月2日 - 伦敦金属交易所(LME)仓储系统出现瓶颈，令中国铜进口商被迫为得到已买下的货物排起了队，因此现货铜进口溢价自6月中旬以来上涨了三分之一。

交货延迟意味着未来几个月会有数以千吨计的铜从LME仓库<0#MCUSTX-LOC-GRD>流向中国，有助于支撑价格。铜价今年迄今为止已经下跌了约12%。

由于价差转为有利于进口、境内供应减少，中国进口商6月增加了在LME的铜购买量。此外，中国爆发了一场严重的流动性困局，也增加了将海外的铜当作融资工具的需求。

但LME仓储系统出现的瓶颈给供应造成了非自然限制。交易商称这也扶助中国现货铜升水升至四年多以来高位。

“中国人正排队拿LME的铜库存，预计它们主要将于8、9月运抵中国，”一家大型中国公司的交易商表示。该交易商拒绝具名，因其无权向媒体透露消息。

交易商称，从亚洲港口运输LME铜库存的成本也低于中国买家目前购买现货铜支付的升水。他们表示，LME库存运往中国的主要部分来自马来西亚柔佛州。

一位中国的铜买家表示，从亚洲LME仓库到上海的成本周二每吨约比LME现货价 加150-160美元。

交易商称，相比之下，中国进口商过去一周为上海保税库存以及即将运抵中国的实物铜支付的价格，每吨比LME现货价升水210美元。

210美元的升水是2009年4月创下250美元记录以来最高。两位元交易商估计，现货升水在本季可能进一步上升至300美元。

**亚洲库存基地**

马来西亚柔佛的铜库存当前在LME亚洲仓库中最高，截至周二为265,625吨MCU-MYJHB-CATS。库存当中有80.40%的铜将出库。

交易商称，虽然需要等上大约四个月，中国进口商仍然想从柔佛拿铜。

“如果我们现在买在柔佛的铜，要10月之后才有货，”一家国际贸易公司的交易商表示。

交易商称，未来数月柔佛的铜入库量预计减少，因为较高的升水鼓励供应商将铜卖到中国。

今年头五个月，仅中国就向马来西亚出口了92,508吨精炼铜，较上年同期增长833%。交易商称，大部分是由一家国际贸易公司从上海的保税仓库运往柔佛的，因为当时的升水较低。

在6月21日，柔佛的铜库存由去年末时的21,525吨飙升至269,550吨的纪录高位。

目前上海保税仓库的铜库存预计约为40万吨，为2012年第一季以来最低，1月末时曾达到大约100万吨的纪录高位。