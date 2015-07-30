中国金属：铜精矿和铜废料供应短缺，铜冶炼厂第三季或减产

路透香港7月29日 - 行业人士周三表示，中国铜冶炼厂可能面临原料不足问题，此前国内矿厂和铜废料提供商因价格低而缩减销售，这可能导致有些铜冶炼厂第三季减产。

一些铜冶炼厂试图进口更多现货铜精矿，但因大型铜冶炼厂要求的铜精矿加工费很高，可能限制这些铜冶炼厂的购买能力。

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一家大型铜冶炼厂的高管和中国国资背景金属研究公司安泰科的资深分析师杨长华(Yang Changhua)表示，小型矿商本月已经减少出售铜精矿。

“我们的采矿成本高于铜价，因此我们削减铜矿产量，希望从其他矿商处购买铜精矿，”上述冶炼厂的高管说。他所在的企业在中国拥有铜矿。

“但我们买不到太多，因为小型矿商不怎么卖。”

他还表示，另一种原材料--铜废料的供应也在下滑。

他说，一些大型铜冶炼厂试图以每吨90美元、每磅0.09美元的加工精炼费(TC/RC)进口更多铜精矿。

大型冶炼厂已经同意，第三季不会以低于上述加工费的水准进口铜精矿。TC/RC是铜冶炼厂向矿产商收取的矿石冶炼费。供应下降或需求上升时TC/RC会下滑，但这会降低铜冶炼厂的利润率。

“如果不能以这种TC/RC水平购买，我们可能减产...第三季可能会发生这种情况，”该高管说。

一家国有铜冶炼厂的交易员称，大型铜冶炼厂正在降低铜销售以支撑价格。如果这对价格起到帮助，则可能限制铜冶炼厂减产。(完)