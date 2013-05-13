中国应警惕精炼铜产能过剩--协会

中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业
路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
路透北京5月13日 - 中国证券报援引中国有色金属工业协会重金属部副主任段绍甫称，2013年，中国精炼铜消费量预计为830万吨，同比增长7%；产量预计将达到630万吨，同比增长8%。
虽然中国铜矿和精炼铜均存在较大缺口，但段绍甫在“第九届中国铜产业链发展论坛”上并称，未来铜行业面临着生产成本不断提高、铜消费增速放缓等不可回避的现实，产能过剩问题现在应有所警惕。
“到2012年底，国内精炼铜产能预计接近800万吨，从目前掌握的情况看，国内在建、拟建的铜冶炼产能达到200吨，呈现金融危机前铝行业的发展态势，”他称。
数据显示，今年前三月，铜行业销售利润率为2.3%，比去年同期下降了0.7个百分点，低于同期有色金属行业2.8%的销售利润率。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。